Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске

Взрыв прогремел в районе Дамаска, где расположено посольство РФ, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Инцидент произошел в жилом районе Аль-Адави. Информации о пострадавших и погибших в результате взрыва пока нет. Сирийское телевидение сообщает, что взрыв нанес лишь материальный ущерб. Обошлось без жертв.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено в автомобиль. Официально данная информация пока не подтверждена.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ЧП.