Телеведущая Ксения Собчак пожелала в Instagram приятного аппетита своему мужу актеру Максиму Виторгану.

Публичное общение между супругами стало первым после драки Виторгана с театральным режиссером Константином Богомоловым, которого называют любовником Собчак.

Собчак оставила под фото, на котором Виторган ест пирожное вместе со своим сыном от первого брака Даниилом, пожелание.

"Приятного аппетита!)", — написала Собчак. Виторган ответил: "И вам!"

Фотографию опубликовала сестра Даниила — Полина.

21 января в одном из кафе Москвы произошла драка между Виторганом и Богомоловым. Актер сломал режиссеру нос. "Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещенные кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное [давление] нормализовано", — написал Богомолов в своем Instagram.