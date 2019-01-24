Чубайс предложил назначить Бузову в МИД вместо Захаровой

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс в интервью радиостанции Business FM заявил о целесообразности сделать телеведущую и певицу Ольгу Бузову официальным представителем МИД РФ вместо занимающей сейчас этот пост Марии Захаровой.

После почти недельной перепалки с Захаровой Чубайс предложил отправить представителя МИД в качестве ведущей на реалити-шоу "Дом-2".

"Мне кажется, мы недооценили человека, ее нужно продвигать дальше в этом направлении, это же просто классно. Я не знаю, куда-нибудь в "Дом-2" ведущей, это будет блестяще – и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет", – отметил Чубайс.

"Там Ольга Бузова, правильно? А Бузову, наоборот, нужно в МИД продвинуть", – добавил он.

"У Бузовой колоссальная поддержка, кажется, 12 миллионов подписчиков в Instagram. Явно она популярнее, чем Захарова, да и вообще, будет новый молодой образ. Я уверен, что она сможет проводить эти брифинги с журналистами, народ ломиться просто будет", – отметил топ-менеджер.

Обмен колкостями между Захаровой и Чубайсом случился после публичного выступления последнего на Гайдаровском форуме. Он рассуждал о плохой системе электроснабжения в России и упомянул, что в стране очень много бедных людей. Захарова напомнила Чубайсу, что он принимал активное участие в политической жизни России в 1990-е, и, следовательно, в ответе за бедность. Чубайс ответил ей, что в 1991 году она была "маленькой девочкой" и рост экономики в России в 2000-х происходил именно за счет его реформ.