Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы на Украине

Оболонский районный суд Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы, сообщает РИА "Новости".

Экс-главу государства признали виновным в госизмене, а также пособничестве в изменении границы страны и ведении войны. Как отметил судья, вина была полностью доказана. Приговор вынесли заочно, поскольку в настоящее время экс-глава Украины находится в России.

Гособвинение требовало приговорить бывшего президента к 15 годам лишения свободы. Сам Янукович называл уголовное дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Адвокат Януковича Александр Горошинский заявил, что его подзащитный перенес операцию и сейчас находится на реабилитации. Других подробностей он не сообщил.

Янукович, экс-премьер Украины Николай Азаров, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов и ряд других высокопоставленных чиновников покинули страну после того, как в феврале 2014 года произошла смена власти.