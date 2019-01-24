Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала предложение главы "Роснано" Анатолия Чубайса поменяться местами с ведущей "Дома-2" Ольгой Бузовой.

"Я не знала, что Анатолий Борисович смотрит "Дом-2", – коротко ответила Захарова.

Ранее Чубайс в интервью Business FM предложил назначить Бузову на пост, который занимает Захарова в МИД.

По мнению Чубайса, тогда на брифинги народ "будет просто ломиться".

Он признался, что искренне восхищен мастерством Захаровой и считает нужным "продвигать ее дальше в этом направлении".

"Куда-нибудь в "Дом-2" ведущей. Это будет блестяще – и для нее новый вызов, и там, я думаю, народ в шоке будет", – сказал Чубайс.