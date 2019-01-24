Володин предложил тестировать чиновников на любовь к людям

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил ввести психологические тесты для госслужащих при приеме на работу, пишет "Парламентская газета".

"Когда речь идет о государственной или муниципальной службе, возможно, настала пора рассмотреть вопрос о важности этих качеств для чиновника и ввести определенные психологические тесты при приеме на работу", – сказал Володин.

Он отметил, что инициатива, возможно, найдет отражение в поправках к закону о госслужбе или в корректировке требований к претендентам, которые намерены трудиться в структуре государственной власти.

"Если кандидат ранее состоял на госслужбе и по-хамски вел себя с людьми, это должно быть ограничением для него на занятие должности. Правильно, что мы обсуждаем эти темы, не замалчиваем, иначе это приведет к снижению доверия и качества власти", – пояснил Володин.

Как подчеркнул председатель Госдумы, если депутат не будет обсуждать такие темы, не будет сопереживать и воспринимать чужую боль, а также просто любить людей, то это уже не парламентарий, а "ошибка выбора избирателей".