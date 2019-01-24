Поклонская рассказала, какие приказы она ждала от Януковича

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что пять лет назад экс-президент Украины Виктор Янукович должен был дать приказ разогнать майдан, сообщает РИА "Новости".

"Президент Виктор Янукович должен был стать гарантом законности в период государственного переворота и захвата власти на Украине. Но не стал", – подчеркнула Поклонская.

"Скажу честно, мы все ждали, очень ждали, что гарант закона в 2013 и 2014 годах даст приказ силовикам остановить мракобесие, разогнать неадекватную и потерявшую разум и человеческий образ толпу, разгулявшуюся на майдане. Но так и не дождались", – добавила она.

По ее мнению, сейчас у украинцев нет такого лидера, который смог бы защитить их права.

Ранее украинский суд признал Януковича виновным по делу о госизмене и заочно приговорил его к 13 годам заключения. Гособвинение требовало приговорить бывшего президента к 15 годам лишения свободы.