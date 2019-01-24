Стометровая трещина разделила подмосковный гипермаркет на две части

В четверг, 24 января, крупный гипермаркет "Глобус" в подмосковном Щелкове эвакуировали из-за угрозы обрушения, сообщает "Подмосковье сегодня".

На напольной плите в ТЦ образовалась трещина длиной несколько десятков метров. Ее первыми заметили сотрудники гипермаркета.

Были вызваны сотрудники МЧС. "Службой безопасности была обнаружена трещина на полу длиной примерно 60 метров и толщиной в один сантиметр", – сообщил дежурный МЧС по Московской области.

По данным СМИ, длина трещины составляет около ста метров.

Отмечается, что людей из здания эвакуировали. По мнению местных жителей, спровоцировать появление трещины могли ремонтные работы, которые велись на парковке магазина несколько дней назад.