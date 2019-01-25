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Электричество из мусора научились получать российские ученые

, ИА "Амител"
Прибор впервые опробуют на борту МКС
Внутрь прибора будет помещена колония микроорганизмов / Фото: newsbel.by

Внутрь прибора будет помещена колония микроорганизмов / Фото: newsbel.by

Российские ученые из Института проблем химической физики РАН сконструировали прототип прибора, который позволит добывать электричество из бытовых отходов, пишут "Известия".

Отмечается, что внутрь прибора будет помещена колония микроорганизмов, которые и будут вырабатывать электричество. Бактерии станут катализатором электрохимической реакции. Погибшие бактерии будут заменять на новые после завершения цикла.

Прибор сможет автономно работать на протяжении 400 часов.

Впервые изобретение опробуют на борту МКС — с его помощью планируется питать некоторые устройства.

"В космосе отходы девать некуда: приходится возвращать их на землю или, что крайне нежелательно, сбрасывать в космос. Поэтому создание такого устройства крайне важно. Хотелось бы, чтобы отходы уничтожались сами и это еще и приносило пользу. Мы предлагаем использовать контейнер, в котором живут микробы", — рассказала главный научный сотрудник Центра компетенций Национальной технологической инициативы ИПХФ РАН Екатерина Золотухина.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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