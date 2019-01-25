Подростки украли миллион рублей и проиграли его в онлайн-казино

Двух подростков в ХМАО будут судить за кражу более миллиона рублей, сообщает "URA.RU".

По версии следствия, двое подростков, 2002 и 2003 годов рождения, украли ключи у одноклассницы и вытащили из сейфа в ее квартире деньги и ювелирные украшения на сумму более 1,2 млн рублей.

Несовершеннолетние потратили все украденные деньги. Большую часть проиграли в онлайн-казино, немного раздали друзьям, а также угощали приятелей и одноклассников в кафе.

Потерпевшие заметили пропажу, когда деньги понадобились на дорогостоящее лечение родственника.

Личности похитителей были быстро установлены. Расследование уголовного дела завершено.