В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна демонтировали памятник российскому полководцу Александру Суворову, который стоял во дворе учебного заведения, носившего ранее его имя, пишут "Аргументы недели".

Об этом в своем Facebook сообщил глава Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.

"Историческая ротация: в Киеве наконец-то демонтировали памятник Суворову и открыли мемориальную таблицу Дмитрию Донцову", — сообщил Вятрович.

"Вышел московский мусор из Украины!" — добавил историк

Демонтированный памятник Суворову располагался во дворе учебного заведения, с советских времен носившего его имя. Заведение переименовали в Киевский военный лицей и присвоили ему имя Богуна, участника восстания Богдана Хмельницкого. Дмитрий Донцов, мемориальная табличка которого появилась на стене лицея — теоретик украинского национализма.