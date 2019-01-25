Жительница Краснодарского края Вержик Хачарян в течение нескольких лет лет ждет, когда власти выделят ей положенное по закону жилье, пишет "Кавказский узел".

В очередь на жилье Хачарян поставили в 2016 году — как вдову погибшего участника Великой Отечественной войны. "Вопрос обеспечения жильем будет рассмотрен министерством при наличии средств федерального бюджета на указанные цели", — говорится в официальном ответе местных чиновников.

Между тем, как отмечается, 103-летней женщине приходится делить комнату с прапраправнучкой — в жилище разместились сразу несколько поколений семьи. Необходимых условий для пожилого человека там нет, все удобства расположены на улице.

Специалист в правовой сфере Михаил Охрименко заявил, что местные власти нарушают права Хачарян. "Речи о какой-то очереди для ее статуса в законе не идет", — отметил он, указывая на статью 23.2 Федерального закона "О ветеранах".