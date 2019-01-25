Порошенко высмеяли за "заправленный в трусы" пиджак

Президента Украины Петра Порошенко высмеяли за неряшливый вид и заправленный в штаны пиджак, пишет "НСН".

На снимке Порошенко запечатлен во время своего визита в Израиль. Он стоит вместе со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

"Зачем он заправил пиджак в труселя?! Хотя это не главный вопрос. Главное — это каким образом эта фоточка попала на сайт", — написала в своем Telegram-канале известная украинская блогер Татьяна Монтян, которая одна из первых обратила внимание на снимок.

Через какое-то время снимок удалили с сайта президента Украины.

При этом пиджак действительно как будто неряшливо заправлен в брюки. Некоторые даже подметили, что складки костюма на фигуре выглядят так, будто пиджак заправлен через ширинку в трусы.

Внешний вид Порошенко стал поводом для массы ироничных комментариев пользователей Сети: "Рука Кремля заправила пиджак в трусы", "Боится, что бутылка выпадет", "Парижская неделя моды объявляется открытой".

Ранее Порошенко также становился объектом внимания благодаря внешнему виду и, в частности, измятому костюму большего размера. В июле 2016 года во время преклонения колен у монумента в память жертвам Волынской резни президент Украины показал дырявые носки.