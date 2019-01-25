Скабееву в ПАСЕ оттолкнул украинский депутат и обозвал ее

Телеведущую Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко оттолкнул член украинской делегации Борислав Береза. Видео инцидента опубликовал телеканал "112 Украина".

Сначала Скабееву оттолкнул украинский журналист, а после и сам Береза. Российская телеведущая призвала его и коллег вести себя спокойно, однако ее просьбы проигнорировали.

Позже Скабеева попросила Березу объясниться. В ответ он заявил, что не считает ее журналисткой, и удивился, зачем российская делегация приехала в ПАСЕ, если не собирается возвращать Крым Украине. "Вы — пропутинские совки, еще и действуете, как гопники", — сказал украинский делегат.