Депутат Госдумы предложил россиянам посидеть на хлебе и воде

Депутат Госдумы от "Единой России" Ильдар Бикбаев предложил россиянам 27 января поучаствовать в акции, приуроченной к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пишет "Башинформ".
Бикбаев рекомендует один день прожить только на воде и блокадной норме хлеба – 125 граммов. Сделать это, по его мнению, необходимо "для понимания эмоционального состояния людей во время войны".
27 января Бикбаев раздаст на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге хлеб, который испекли в башкирском городе Бирске "по рецепту блокадного Ленинграда". Отмечается, что из состава была исключена только обойная пыль.
Всего пекарня в Бирске изготовила 12 тысяч порций хлеба. Часть из них парламентарий намерен передать руководству Санкт-Петербурга.
Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев уже призвал отказаться от проведения мероприятия. В своем Facebook он написал, что почтить память погибших нужно "без громких акций и слов".
Комментарии
А можно предложить всем депутатов и сенаторов годика 3 пожить как в концентрационных лагерях фашистской Германии? Это же не будет считаться оскорблением?
Почему бы депутатам не посидеть на хлебе и воде месяцок....А то личики в экран не влазят у многих.