Депутат Госдумы предложил россиянам посидеть на хлебе и воде

Депутат Госдумы от "Единой России" Ильдар Бикбаев предложил россиянам 27 января поучаствовать в акции, приуроченной к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пишет "Башинформ".

Бикбаев предложил один день прожить только на воде и блокадной норме хлеба — 125 граммов. Сделать это, по его мнению, необходимо "для понимания эмоционального состояния людей во время войны".

27 января Бикбаев раздаст на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге хлеб, который испекли в башкирском городе Бирске "по рецепту блокадного Ленинграда". Отмечается, что из состава была исключена только обойная пыль.

Всего пекарня в Бирске изготовила 12 тысяч порций хлеба. Часть из них Бикбаев намерен передать руководству Санкт-Петербурга.

Депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев уже призвал отказаться от проведения мероприятия. В своем Facebook он написало, что почтить память погибших нужно "без громких акций и слов".