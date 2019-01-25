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Депутат Госдумы предложил россиянам посидеть на хлебе и воде

, ИА "Амител"
Поучаствовать в акции, приуроченной к 75-летию полного освобождения Ленинграда
Для понимания эмоционального состояния людей во время войны / Фото: pnp.ru

Для понимания эмоционального состояния людей во время войны / Фото: pnp.ru

Депутат Госдумы от "Единой России" Ильдар Бикбаев предложил россиянам 27 января поучаствовать в акции, приуроченной к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, пишет "Башинформ".

Бикбаев предложил один день прожить только на воде и блокадной норме хлеба — 125 граммов. Сделать это, по его мнению, необходимо "для понимания эмоционального состояния людей во время войны".

27 января Бикбаев раздаст на Пискаревском мемориале в Санкт-Петербурге хлеб, который испекли в башкирском городе Бирске "по рецепту блокадного Ленинграда". Отмечается, что из состава была исключена только обойная пыль.

Всего пекарня в Бирске изготовила 12 тысяч порций хлеба. Часть из них Бикбаев намерен передать руководству Санкт-Петербурга.

Депутат заксобрания Петербурга Алексей Цивилев уже призвал отказаться от проведения мероприятия. В своем Facebook он написало, что почтить память погибших нужно "без громких акций и слов".

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.01.2019 09:17
- гость -

А можно предложить всем депутатов и сенаторов годика 3 пожить как в концентрационных лагерях фашистской Германии? Это же не будет считаться оскорблением?

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