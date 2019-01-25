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Новая расходная строка "плата за страховку жилья" появится в квитанциях ЖКХ

, ИА "Амител"
Размер ежемесячного взноса в среднем составит около 150 рублей
Все будет зависеть от площади квартиры и иных факторов / Фото: narzur.ru

Все будет зависеть от площади квартиры и иных факторов / Фото: narzur.ru

В 2019 году в квитанциях ЖКХ появится новая строчка — страховка квартиры от чрезвычайных ситуаций, пишет "Российская газета".

Размер ежемесячного взноса в среднем составит около 150 рублей. Впрочем, оплата будет осуществляться на добровольной основе, во всяком случае в первое время.

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом текущего года. Разработкой страховых программ будут заниматься регионы.

Для возмещения ущерба в случае ЧП будут использоваться три источника финансирования: федеральный и региональный бюджеты, а также деньги страховых компаний. Страховщики будут выплачивать порядка 300-500 тысяч рублей, но в будущем сумму хотят увеличить.

Размер ущерба будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Если власти региона предложат пострадавшим новое жилье, которое их устроит, то страховая выплата будет перечисляться в бюджет.

В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства. Для малоимущих граждан регионы смогут разработать льготы по оплате страховки.

Определять ущерб будет экспертная комиссия, в которую будут включены представители страховых компаний.

150 рублей — это усредненная стоимость ежемесячного взноса. Все будет зависеть от площади квартиры, дополнительных рисков и других факторов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.01.2019 09:16
BLATNOI

МНЕ она не нужна

0  0
25.01.2019 09:17
- гость -

еще одна кормушка для приближенных
так победимЪ

0  0
25.01.2019 09:21
- гость -

В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства.

а как-же "государство ничего не должно"(c)
и
"каждый должен нести свой чемодан"(c)

0  0
25.01.2019 09:22
- гость -

1800 в год за страховку???
А морды не треснут у жаднючих ....

0  0
25.01.2019 09:25
гость

Задрали уже ! Не знают как еще содрать с населения !!! Должно быть все добровольно, как сейчас !!!

0  0
25.01.2019 09:26
Она

Я смотрю ЦБ свои убытки решил покрыть за счет страхования жилья населению???
Умно.

0  0
25.01.2019 09:27
Nickolas

В масштабах страны не малая сумма получается. Кто у нас еще не залез в наш карман? Вставайте в очередь.

0  0
25.01.2019 09:27
месный

ну вот и пошло внедрение ОСАГО на недвижимость. Сначала недорого, а потом пойдёт поедет, ну и выплаты с учётом износа разумеется.

0  0
25.01.2019 09:29
- гость -

Две тыщи в год за безрисковое жилье чтобы страховщики 300 тыс выплатили? Смешно.
А там где риски большие они откажутся страховать

0  0
25.01.2019 09:29
- гость -

я уже слышу как начинают трещать хари у хозяев страховых компаний.

0  0
25.01.2019 09:29
- гость -

25.01.2019 09:22
- гость -
1800 в год за страховку???
А морды не треснут у жаднючих ....

1800 это пару раз в марийку сходить за едой, зато когда наступит страховой случай окупится во много раз.

0  0
25.01.2019 09:32
- гость -

9.29
Ты не ситал статью чтоли??
Что может окупиться на 300 тыс???
Даже ремонт дороже стоит

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