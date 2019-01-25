В 2019 году в квитанциях ЖКХ появится новая строчка — страховка квартиры от чрезвычайных ситуаций, пишет "Российская газета".

Размер ежемесячного взноса в среднем составит около 150 рублей. Впрочем, оплата будет осуществляться на добровольной основе, во всяком случае в первое время.

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом текущего года. Разработкой страховых программ будут заниматься регионы.

Для возмещения ущерба в случае ЧП будут использоваться три источника финансирования: федеральный и региональный бюджеты, а также деньги страховых компаний. Страховщики будут выплачивать порядка 300-500 тысяч рублей, но в будущем сумму хотят увеличить.

Размер ущерба будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Если власти региона предложат пострадавшим новое жилье, которое их устроит, то страховая выплата будет перечисляться в бюджет.

В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства. Для малоимущих граждан регионы смогут разработать льготы по оплате страховки.

Определять ущерб будет экспертная комиссия, в которую будут включены представители страховых компаний.

150 рублей — это усредненная стоимость ежемесячного взноса. Все будет зависеть от площади квартиры, дополнительных рисков и других факторов.