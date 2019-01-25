В 2019 году в квитанциях ЖКХ появится новая строчка — страховка квартиры от чрезвычайных ситуаций, пишет "Российская газета".
Размер ежемесячного взноса в среднем составит около 150 рублей. Впрочем, оплата будет осуществляться на добровольной основе, во всяком случае в первое время.
Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом текущего года. Разработкой страховых программ будут заниматься регионы.
Для возмещения ущерба в случае ЧП будут использоваться три источника финансирования: федеральный и региональный бюджеты, а также деньги страховых компаний. Страховщики будут выплачивать порядка 300-500 тысяч рублей, но в будущем сумму хотят увеличить.
Размер ущерба будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Если власти региона предложат пострадавшим новое жилье, которое их устроит, то страховая выплата будет перечисляться в бюджет.
В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства. Для малоимущих граждан регионы смогут разработать льготы по оплате страховки.
Определять ущерб будет экспертная комиссия, в которую будут включены представители страховых компаний.
150 рублей — это усредненная стоимость ежемесячного взноса. Все будет зависеть от площади квартиры, дополнительных рисков и других факторов.
Комментарии
МНЕ она не нужна
еще одна кормушка для приближенных
так победимЪ
В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства.
а как-же "государство ничего не должно"(c)
и
"каждый должен нести свой чемодан"(c)
1800 в год за страховку???
А морды не треснут у жаднючих ....
Задрали уже ! Не знают как еще содрать с населения !!! Должно быть все добровольно, как сейчас !!!
Я смотрю ЦБ свои убытки решил покрыть за счет страхования жилья населению???
Умно.
В масштабах страны не малая сумма получается. Кто у нас еще не залез в наш карман? Вставайте в очередь.
ну вот и пошло внедрение ОСАГО на недвижимость. Сначала недорого, а потом пойдёт поедет, ну и выплаты с учётом износа разумеется.
Две тыщи в год за безрисковое жилье чтобы страховщики 300 тыс выплатили? Смешно.
А там где риски большие они откажутся страховать
я уже слышу как начинают трещать хари у хозяев страховых компаний.
25.01.2019 09:22
- гость -
1800 в год за страховку???
А морды не треснут у жаднючих ....
1800 это пару раз в марийку сходить за едой, зато когда наступит страховой случай окупится во много раз.
9.29
Ты не ситал статью чтоли??
Что может окупиться на 300 тыс???
Даже ремонт дороже стоит