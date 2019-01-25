Пятница, 25 Январь, 10:49

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 66
€ 75,03
244017
Обь
3см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Мусорная реформаПарламент Алтайского краяПеремены в правительстве Алтайского края
Новости

Новая расходная строка "плата за страховку жилья" появится в квитанциях ЖКХ

, ИА "Амител"
Размер ежемесячного взноса в среднем составит около 150 рублей
Все будет зависеть от площади квартиры и иных факторов / Фото: narzur.ru

Все будет зависеть от площади квартиры и иных факторов / Фото: narzur.ru

В 2019 году в квитанциях ЖКХ появится новая строчка – страховка квартиры от чрезвычайных ситуаций, пишет "Российская газета".

Размер ежемесячного взноса в среднем составит около 150 рублей. Впрочем, оплата будет осуществляться на добровольной основе, во всяком случае, в первое время.

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом текущего года. Разработкой страховых программ будут заниматься регионы.

Для возмещения ущерба в случае ЧП планируется использовать три источника финансирования: федеральный и региональный бюджеты, а также деньги страховых компаний. Страховщики будут выплачивать порядка 300-500 тысяч рублей, но в будущем сумму хотят увеличить.

Размер ущерба будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Если власти региона предложат пострадавшим новое жилье, которое их устроит, то страховую выплату перечислят в бюджет.

В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства. Для малоимущих граждан регионам рекомендуется разработать льготы по оплате страховки.

Определять ущерб будет экспертная комиссия, в состав которой включат и  представителей страховых компаний.

150 рублей – это усредненная стоимость ежемесячного взноса. Все будет зависеть от площади квартиры, дополнительных рисков и других факторов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

25.01.2019 09:16
BLATNOI

МНЕ она не нужна

0  0
25.01.2019 09:17
- гость -

еще одна кормушка для приближенных
так победимЪ

0  0
25.01.2019 09:21
- гость -

В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства.

а как-же "государство ничего не должно"(c)
и
"каждый должен нести свой чемодан"(c)

0  0
25.01.2019 09:22
- гость -

1800 в год за страховку???
А морды не треснут у жаднючих ....

0  0
25.01.2019 09:25
гость

Задрали уже ! Не знают как еще содрать с населения !!! Должно быть все добровольно, как сейчас !!!

0  0
25.01.2019 09:26
Она

Я смотрю ЦБ свои убытки решил покрыть за счет страхования жилья населению???
Умно.

0  0
25.01.2019 09:27
Nickolas

В масштабах страны не малая сумма получается. Кто у нас еще не залез в наш карман? Вставайте в очередь.

0  0
25.01.2019 09:27
месный

ну вот и пошло внедрение ОСАГО на недвижимость. Сначала недорого, а потом пойдёт поедет, ну и выплаты с учётом износа разумеется.

0  0
25.01.2019 09:29
- гость -

Две тыщи в год за безрисковое жилье чтобы страховщики 300 тыс выплатили? Смешно.
А там где риски большие они откажутся страховать

0  0
25.01.2019 09:29
- гость -

я уже слышу как начинают трещать хари у хозяев страховых компаний.

0  0
25.01.2019 09:29
- гость -

25.01.2019 09:22
- гость -
1800 в год за страховку???
А морды не треснут у жаднючих ....

1800 это пару раз в марийку сходить за едой, зато когда наступит страховой случай окупится во много раз.

0  0
25.01.2019 09:32
- гость -

9.29
Ты не ситал статью чтоли??
Что может окупиться на 300 тыс???
Даже ремонт дороже стоит

0  0
25.01.2019 09:35
Nickolas

-----1800 это пару раз в марийку сходить за едой, зато когда наступит страховой случай окупится во много раз.----
У людей нет денег даже в Марийку сходит. О чем вы говорите? Семейный бюджет не резиновый. Будет в стране достойная зарплата, тогда можно будет поговорить.

0  0
25.01.2019 09:35
- гость -

В России 146 миллионов, в среднем семьи имеют 1.5 ребенка. Делим 146 мил на 3.5 получаем 41 лям , умножаем на 2000 получаем 83 миллиарда прибыли....

0  0
25.01.2019 09:35
- гость -

А потом придет комиссия, и насчитает 10 тыс рублей страхового возмещения.

0  0
25.01.2019 09:39
гость

Меня терзают смутные сомнения, насчет того, кто взорвал дом?

0  0
25.01.2019 09:40
- гость -

что значит в среднем? сколько с кв.м?

0  0
25.01.2019 09:41
- гость -

Доходы в семье около 50 т.р я и жена.есть ребенок, ждем второго. Планируем переезжать в частный дом, т.к. коммунальные платежи уже тяжело тянуть.2-х комнатная квартира зимой 5200-5400. Тут еще и страховку навязывают. Лучше свой дом без взносов на кап.ремонт, содержание жилья ОДН и прочей нечисти

0  0
25.01.2019 09:41
- гость -

1800 это пару раз в марийку сходить за едой, ну вы и жрать кушать на 5 походов минимум

0  0
25.01.2019 09:43
- гость -

Лучше свой дом в среднем 8 000 в месяц площадь 160 кв

0  0
25.01.2019 09:44
- гость -

Квартира - моя частная собственность и обязывать меня совершать какие-либо действия с моей частной собственностью никто не вправе! Страховать или не страховать это мое личное решение и навязывать мне услуги не надо! В данном случае от государства хочу одного, что бы оно шло ...!

0  0
25.01.2019 09:47
Nickolas

--- Лучше свой дом --
Поверьте на слово, не дешевле...

0  0
25.01.2019 09:47
- гость -

25.01.2019 09:41
- гость -
1800 это пару раз в марийку сходить за едой, ну вы и жрать кушать на 5 походов минимум

ну видимо кто то туда только за дошиком ходит 5 раз

0  0
25.01.2019 09:48
- гость -

25.01.2019 09:32
- гость -
9.29
Ты не ситал статью чтоли??
Что может окупиться на 300 тыс???
Даже ремонт дороже стоит

а ты наверное не понял что без страховки тебе и 300 тыс не светит?

0  0
25.01.2019 09:49
Гостья

Интересно, а вот у меня квартира по ипотеке должна быть застрахована, она и застрахована, это что, у меня будет двойная страховка?

0  0
25.01.2019 09:55
- гость -

25.01.2019 09:43
- гость -
Лучше свой дом в среднем 8 000 в месяц площадь 160 кв

Я рад, что вы можете себе такой дом позволить купить/построить/содержать, но я не мажор, чтобы приобретать дом такой площадью+ не вижу смысла на семью из 4-х человек иметь такой большой дом. Сибирская долина, дом площадью 117 кв.м. зимой обходится в 3500-4000 рублей. С учетом поддержания температуры в доме порядка 25 градусов

0  0
25.01.2019 09:59
- гость -

Сибирская долина, дом площадью 117 кв.м. зимой обходится в 3500-4000 рублей

сэкономленные 1,5-2 тысячи будете просаживать на бензин. ничего не выигрываете короче.

0  0
25.01.2019 09:59
- гость -

Раскатали губу. Никто вам ничего не выплатит. Не надейтесь.

0  0
25.01.2019 10:01
- гость -

Я рад, что вы можете себе такой дом позволить хоть ктото рад, а мне приходится содержать, не продать ни бросить наследство:\

0  0
25.01.2019 10:02
- гость -

сэкономленные 1,5-2 тысячи будете просаживать на бензин. ничего не выигрываете короче.

Можно подумать, что стоя в пробке и утром и вечером на Павловском тракте и Строителей я его трачу меньше.

0  0
25.01.2019 10:04
- гость -

25.01.2019 09:55
- гость -

....Сибирская долина, .......

А в деревне Клочки, вообще по дешману!!!))

0  0
25.01.2019 10:06
- гость -

25.01.2019 09:49
Гостья
Интересно, а вот у меня квартира по ипотеке должна быть застрахована, она и застрахована, это что, у меня будет двойная страховка?

по ипотеке всегда квартира страхуется, но тут нужно пояснить - страхуется именно сама квартира, бетонная коробка. в случае если дом развалится то страховая компания выплатит страховку не вам, а банку который выдал ипотеку.
если вас залили соседи, страховка выплачена не будет, т.к. целостность квартиры не пострадала. обои за свой счет переклеивать или с соседей трести.

0  0
25.01.2019 10:07
- гость -

на Павловском тракте и Строителей я его трачу меньше.

так сюда ещё доехать надо по змейке.....

0  0
25.01.2019 10:08
- гость -

сэкономленные 1,5-2 тысячи будете просаживать на бензин. ничего не выигрываете короче.

не забывайте, что за те же деньги у вас будет жилье больше по площади в 2 раза,чем квартира+гараж, где не надо так часто заводить авто зимой для прогрева, что несомненно скажется на расходе топлива

0  0
25.01.2019 10:11
- гость -

Можно подумать, что стоя в пробке и утром и вечером на Павловском тракте и Строителей я его трачу меньше.

значит станете еще больше тратить. раз стоите на павлике и строителей, значит едете на работу с выселок в центр. стоящий змеиногорский ждет вас и говорит вам вэлкам!

0  0
25.01.2019 10:11
- гость -

+гараж, где не надо так часто заводить авто зимой для прогрева, что несомненно скажется на расходе топлива

у меня и сейчас машина ночует в гараже.

0  0
25.01.2019 10:13
- гость -

значит станете еще больше тратить. раз стоите на павлике и строителей, значит едете на работу с выселок в центр. стоящий змеиногорский ждет вас и говорит вам вэлкам!

Видимо вы не совсем в курсе насколько сильная пробка по Павловскому и Строителей.Иногда со двора можно 10 минут выезжать только, чтобы выехать на Павловский тракт

0  0
25.01.2019 10:15
- гость -

25.01.2019 09:44
- гость -
Квартира - моя частная собственность и обязывать меня совершать какие-либо действия с моей частной собственностью никто не вправе!

автомобиль тоже собственность, но осаго тебя платить почему-то обязывают ))

0  0
25.01.2019 10:15
- гость -

у меня и сейчас машина ночует в гараже

Да Вы, батенька, хорошо живете! Стоимость гараж сейчас сопоставима со стоимостью авто.

0  0
25.01.2019 10:16
- гость -

Видимо вы не совсем в курсе насколько сильная пробка по Павловскому и Строителей.Иногда со двора можно 10 минут выезжать только, чтобы выехать на Павловский тракт

не поверите. полностью в курсе. скажите спасибо объездунам по малому павлику

0  0
25.01.2019 10:18
- гость -

25.01.2019 09:29
- гость -
1800 это пару раз в марийку сходить за едой

вы случаем не недимон, тому тоже советской стипендии хватало раз в кафешку сходить...

0  0
25.01.2019 10:18
- гость -

Да Вы, батенька, хорошо живете! Стоимость гараж сейчас сопоставима со стоимостью авто.

в центре возле вокзала за 170 тысяч надо? капитальный кирпичный. с документами. и какая машина будет по такой цене? ушатаный японец или чуть посвежее тазик?

0  0
25.01.2019 10:21
- гость -

не поверите. полностью в курсе. скажите спасибо объездунам по малому павлику

И о чем тогда спорить? Да, та же Сиб долина дальше, но нет такого лютого треша на дороге, когда вечером 4 полосы по Строителей превращаются в 5 из тех, кто объезжает пробку по парковке Гэлакси.+ добавим особо умных, кто объезжает ее по крытой парковке того же ТЦ. А потом welcome на 2-х полоску павлика, где в случае затыка на 1 полосе город из 6 бальных пробок превращается в 9-ти бальные. И это только из-за одной улицы

0  0
25.01.2019 10:23
- гость -

но осаго тебя платить почему-то обязывают )) а вы не платите
.
чтото съехали на мерение гаражами и пробками

0  0
25.01.2019 10:23
- гость -

в центре возле вокзала за 170 тысяч надо? капитальный кирпичный. с документами. и какая машина будет по такой цене? ушатаный японец или чуть посвежее тазик?

Давайте будем реалистами. Никто, живя в спальных районах и работая в центре не будет покупать там гараж, чтобы ставить туда машину на постоянной основе. Сейчас кооперативные гаражи в спальных районах стоят от 300 т.р.

0  0
25.01.2019 10:24
Леня

Плата за что? если метеорит прилетит?

0  0
25.01.2019 10:26
- гость -

Сейчас кооперативные гаражи в спальных районах стоят от 300 т.р.

ок. практически в спальнике за 100 надо? капитальный кирпичный кооператив)

0  0
25.01.2019 10:28
- гость -

стоят от 300 т.р. 500 на сулиме

0  0
25.01.2019 10:29
- гость -

ок. практически в спальнике за 100 надо? капитальный кирпичный кооператив)

практически в спальнике-это ты живешь на Павлике, а в гараж едешь на Космонавтов?)

0  0
25.01.2019 10:31
- гость -

Еще не все квартиры застрахованы в доме? Тогда взрыв идет к вам! ...но в порядке очереди.

0  0
25.01.2019 10:32
- гость -

практически в спальнике-это ты живешь на Павлике, а в гараж едешь на Космонавтов?)

а в здравом мышлении тебе можно отказать)
практически это значит что от павлика идти 5 минут.

0  0
25.01.2019 10:36
гость

ОСАГО жилья - не последняя строка, которая добавится в квитанцию ЖКХ, Какие добавятся еще, не знаю, фантазии не хватает придумать.

0  0
25.01.2019 10:36
- гость -

практически это значит что от павлика идти 5 минут.

От дома до ближайшего кооператива гаражного мне идти минут 10.и гаражи там тысяч по 300-350. Так что ваши ...ня можете предлагать кому-то другому. Скорее всего вы имеете в виду гаражи, которые на Фурманова стоят

0  0
25.01.2019 10:37
- гость -


25.01.2019 10:15
- гость -
ОСАГО страхует ответственность за нанесение ущерба движимым имуществом. Тут же пытаются навязать страховку за недвижимость.

0  0
25.01.2019 10:45
- гость -

ОСАГО страхует ответственность за нанесение ущерба движимым имуществом. Тут же пытаются навязать страховку за недвижимость.

так осаго тоже-ведь навязана...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
10:40
Светофоры отключат на улице Юрина в Барнауле 25 января 0
10:33
Патриарх Кирилл сравнил сделавших аборт по медицинским показаниям с фашистами 2
10:22
Бывшим блокадникам в Барнауле из бюджета Петербурга выплатят по 7000 рублей 0
10:11
Раскрыт доход депутата, считающего, что матерям после 30 лет не нужны деньги 0
10:01
Сиять и покорять: как привести кожу в порядок в период длительной зимы 0
09:48
Кадыров пригрозил оплеухой толкнувшему Скабееву украинскому депутату 9
09:32
Безвредные советы: что делать, если пропал ребенок 0
09:24
Многодетного жителя Алтайского края обвиняют в развращении 12 школьниц 0
09:12
Новая расходная строка "плата за страховку жилья" появится в квитанциях ЖКХ 55
09:01
Сразу два ДТП поставили проспект Космонавтов в Барнауле в пробку 0
09:00
Помогите детям: в Барнауле идет благотворительная ярмарка товаров ручной работы 0
08:52
Депутат Госдумы предложил россиянам посидеть на хлебе и воде 5
08:45
Стартовали продажи квартир в новом доме-"маяке" барнаульского Потока 1
08:31
Скабееву в ПАСЕ оттолкнул украинский депутат и обозвал ее 28
08:24
5 удивительных фактов о чтении и 20 бестселлеров о жизни на полную катушку 0
08:12
Юбилейный лыжный праздник пройдет в Барнауле 9 февраля 0
08:06
Откровенно о красоте: где выгодно приобрести шикарное белье 0
07:50
Приют для животных просит барнаульцев скинуться на "ласкомобиль" 5
07:34
Глава алтайской молодежи Екатерина Четошникова о Сирии, Instagram и Навальном 28
07:22
Модный бордовый и полезный: салат "Витаминный" от Sofi 0
07:15
Дом с альпийской горкой и каминным залом в цоколе продают в Барнауле за 21 млн 1
07:03
Алтайский хоккей при новом министре спорта пережил целую серию увольнений 0
06:48
Высотка рядом с Дворцом спорта в Барнауле стала одной самых дорогих в России 2
06:40
"Халява, приди!" 10 веселых примет, которые облегчают жизнь студентов 1
06:32
Безумные лайфхаки студенческой жизни 0
06:23
Человек-эпоха: лучшие песни из репертуара Владимира Высоцкого 20
06:14
Резкое похолодание придет в Алтайский край 25 января 0
06:01
Латифундистов нет: глава района на Алтае о скандале с декларациями депутатов 3
05:54
Порошенко высмеяли за "заправленный в трусы" пиджак 4
04:53
9 мая близко: 103-летней россиянке предлагают постоять в очереди на жилье 0
03:28
Памятник Суворову демонтировали в Киеве, назвав его "московским мусором" 7
02:11
Подростки украли миллион рублей и проиграли его в онлайн-казино 2
01:27
Пухлую собачку почти час доставали из-под ванны в Москве 0
00:14
Электричество из мусора научились получать российские ученые 1
23:53
Машина скорой помощи на ходу загорелась в Челябинске 0
23:36
Стометровая трещина разделила подмосковный гипермаркет на две части 1
23:21
Поклонская рассказала, какие приказы она ждала от Януковича 10
22:48
Володин предложил тестировать чиновников на любовь к людям 3
22:29
Захарова ответила на предложение Чубайса сделать из нее ведущую "Дома-2" 1
22:16
Януковича заочно приговорили к 13 годам тюрьмы на Украине 0
21:53
Чубайс предложил назначить Бузову в МИД вместо Захаровой 1
21:27
Оплату учениками входа в иркутскую школу прокомментировали в Госдуме 1
21:01
Задержан экс-замминистра энергетики России по подозрению в мошенничестве 0
20:34
Собчак и Виторган обменялись любезностями в Instagram после драки с Богомоловым 0
20:11
Взрыв прогремел в районе посольства России в Дамаске 0
20:03
Депутат выступила против выплат за первого ребенка матерям старше 29 лет 3
19:51
Лучшие средства для мытья посуды назвало Роскачество 0
19:33
Самую полезную для здоровья рыбу назвал глава Росрыболовства 1
19:08
Коротко о главном: планетарий, барнаульский "Оверлук" и снежный Форт Боярд
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 24 января
18:33
Пятиэтажную квартиру экс-губернатора Приморья ограбила домработница 6

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.