В 2019 году в квитанциях ЖКХ появится новая строчка – страховка квартиры от чрезвычайных ситуаций, пишет "Российская газета".
Размер ежемесячного взноса в среднем составит около 150 рублей. Впрочем, оплата будет осуществляться на добровольной основе, во всяком случае, в первое время.
Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом текущего года. Разработкой страховых программ будут заниматься регионы.
Для возмещения ущерба в случае ЧП планируется использовать три источника финансирования: федеральный и региональный бюджеты, а также деньги страховых компаний. Страховщики будут выплачивать порядка 300-500 тысяч рублей, но в будущем сумму хотят увеличить.
Размер ущерба будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Если власти региона предложат пострадавшим новое жилье, которое их устроит, то страховую выплату перечислят в бюджет.
В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства. Для малоимущих граждан регионам рекомендуется разработать льготы по оплате страховки.
Определять ущерб будет экспертная комиссия, в состав которой включат и представителей страховых компаний.
150 рублей – это усредненная стоимость ежемесячного взноса. Все будет зависеть от площади квартиры, дополнительных рисков и других факторов.
Комментарии
МНЕ она не нужна
еще одна кормушка для приближенных
так победимЪ
В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства.
а как-же "государство ничего не должно"(c)
и
"каждый должен нести свой чемодан"(c)
1800 в год за страховку???
А морды не треснут у жаднючих ....
Задрали уже ! Не знают как еще содрать с населения !!! Должно быть все добровольно, как сейчас !!!
Я смотрю ЦБ свои убытки решил покрыть за счет страхования жилья населению???
Умно.
В масштабах страны не малая сумма получается. Кто у нас еще не залез в наш карман? Вставайте в очередь.
ну вот и пошло внедрение ОСАГО на недвижимость. Сначала недорого, а потом пойдёт поедет, ну и выплаты с учётом износа разумеется.
Две тыщи в год за безрисковое жилье чтобы страховщики 300 тыс выплатили? Смешно.
А там где риски большие они откажутся страховать
я уже слышу как начинают трещать хари у хозяев страховых компаний.
25.01.2019 09:22
- гость -
1800 в год за страховку???
А морды не треснут у жаднючих ....
1800 это пару раз в марийку сходить за едой, зато когда наступит страховой случай окупится во много раз.
9.29
Ты не ситал статью чтоли??
Что может окупиться на 300 тыс???
Даже ремонт дороже стоит
-----1800 это пару раз в марийку сходить за едой, зато когда наступит страховой случай окупится во много раз.----
У людей нет денег даже в Марийку сходит. О чем вы говорите? Семейный бюджет не резиновый. Будет в стране достойная зарплата, тогда можно будет поговорить.
В России 146 миллионов, в среднем семьи имеют 1.5 ребенка. Делим 146 мил на 3.5 получаем 41 лям , умножаем на 2000 получаем 83 миллиарда прибыли....
А потом придет комиссия, и насчитает 10 тыс рублей страхового возмещения.
Меня терзают смутные сомнения, насчет того, кто взорвал дом?
что значит в среднем? сколько с кв.м?
Доходы в семье около 50 т.р я и жена.есть ребенок, ждем второго. Планируем переезжать в частный дом, т.к. коммунальные платежи уже тяжело тянуть.2-х комнатная квартира зимой 5200-5400. Тут еще и страховку навязывают. Лучше свой дом без взносов на кап.ремонт, содержание жилья ОДН и прочей нечисти
1800 это пару раз в марийку сходить за едой, ну вы и
жратькушать на 5 походов минимум
Лучше свой дом в среднем 8 000 в месяц площадь 160 кв
Квартира - моя частная собственность и обязывать меня совершать какие-либо действия с моей частной собственностью никто не вправе! Страховать или не страховать это мое личное решение и навязывать мне услуги не надо! В данном случае от государства хочу одного, что бы оно шло ...!
--- Лучше свой дом --
Поверьте на слово, не дешевле...
25.01.2019 09:41
- гость -
1800 это пару раз в марийку сходить за едой, ну вы и жрать кушать на 5 походов минимум
ну видимо кто то туда только за дошиком ходит 5 раз
25.01.2019 09:32
- гость -
9.29
Ты не ситал статью чтоли??
Что может окупиться на 300 тыс???
Даже ремонт дороже стоит
а ты наверное не понял что без страховки тебе и 300 тыс не светит?
Интересно, а вот у меня квартира по ипотеке должна быть застрахована, она и застрахована, это что, у меня будет двойная страховка?
25.01.2019 09:43
- гость -
Лучше свой дом в среднем 8 000 в месяц площадь 160 кв
Я рад, что вы можете себе такой дом позволить купить/построить/содержать, но я не мажор, чтобы приобретать дом такой площадью+ не вижу смысла на семью из 4-х человек иметь такой большой дом. Сибирская долина, дом площадью 117 кв.м. зимой обходится в 3500-4000 рублей. С учетом поддержания температуры в доме порядка 25 градусов
Сибирская долина, дом площадью 117 кв.м. зимой обходится в 3500-4000 рублей
сэкономленные 1,5-2 тысячи будете просаживать на бензин. ничего не выигрываете короче.
Раскатали губу. Никто вам ничего не выплатит. Не надейтесь.
Я рад, что вы можете себе такой дом позволить хоть ктото рад, а мне приходится содержать, не продать ни бросить наследство:\
сэкономленные 1,5-2 тысячи будете просаживать на бензин. ничего не выигрываете короче.
Можно подумать, что стоя в пробке и утром и вечером на Павловском тракте и Строителей я его трачу меньше.
25.01.2019 09:55
- гость -
....Сибирская долина, .......
А в деревне Клочки, вообще по дешману!!!))
25.01.2019 09:49
Гостья
Интересно, а вот у меня квартира по ипотеке должна быть застрахована, она и застрахована, это что, у меня будет двойная страховка?
по ипотеке всегда квартира страхуется, но тут нужно пояснить - страхуется именно сама квартира, бетонная коробка. в случае если дом развалится то страховая компания выплатит страховку не вам, а банку который выдал ипотеку.
если вас залили соседи, страховка выплачена не будет, т.к. целостность квартиры не пострадала. обои за свой счет переклеивать или с соседей трести.
на Павловском тракте и Строителей я его трачу меньше.
так сюда ещё доехать надо по змейке.....
сэкономленные 1,5-2 тысячи будете просаживать на бензин. ничего не выигрываете короче.
не забывайте, что за те же деньги у вас будет жилье больше по площади в 2 раза,чем квартира+гараж, где не надо так часто заводить авто зимой для прогрева, что несомненно скажется на расходе топлива
Можно подумать, что стоя в пробке и утром и вечером на Павловском тракте и Строителей я его трачу меньше.
значит станете еще больше тратить. раз стоите на павлике и строителей, значит едете на работу с выселок в центр. стоящий змеиногорский ждет вас и говорит вам вэлкам!
+гараж, где не надо так часто заводить авто зимой для прогрева, что несомненно скажется на расходе топлива
у меня и сейчас машина ночует в гараже.
значит станете еще больше тратить. раз стоите на павлике и строителей, значит едете на работу с выселок в центр. стоящий змеиногорский ждет вас и говорит вам вэлкам!
Видимо вы не совсем в курсе насколько сильная пробка по Павловскому и Строителей.Иногда со двора можно 10 минут выезжать только, чтобы выехать на Павловский тракт
25.01.2019 09:44
- гость -
Квартира - моя частная собственность и обязывать меня совершать какие-либо действия с моей частной собственностью никто не вправе!
автомобиль тоже собственность, но осаго тебя платить почему-то обязывают ))
у меня и сейчас машина ночует в гараже
Да Вы, батенька, хорошо живете! Стоимость гараж сейчас сопоставима со стоимостью авто.
Видимо вы не совсем в курсе насколько сильная пробка по Павловскому и Строителей.Иногда со двора можно 10 минут выезжать только, чтобы выехать на Павловский тракт
не поверите. полностью в курсе. скажите спасибо объездунам по малому павлику
25.01.2019 09:29
- гость -
1800 это пару раз в марийку сходить за едой
вы случаем не недимон, тому тоже советской стипендии хватало раз в кафешку сходить...
Да Вы, батенька, хорошо живете! Стоимость гараж сейчас сопоставима со стоимостью авто.
в центре возле вокзала за 170 тысяч надо? капитальный кирпичный. с документами. и какая машина будет по такой цене? ушатаный японец или чуть посвежее тазик?
не поверите. полностью в курсе. скажите спасибо объездунам по малому павлику
И о чем тогда спорить? Да, та же Сиб долина дальше, но нет такого лютого треша на дороге, когда вечером 4 полосы по Строителей превращаются в 5 из тех, кто объезжает пробку по парковке Гэлакси.+ добавим особо умных, кто объезжает ее по крытой парковке того же ТЦ. А потом welcome на 2-х полоску павлика, где в случае затыка на 1 полосе город из 6 бальных пробок превращается в 9-ти бальные. И это только из-за одной улицы
но осаго тебя платить почему-то обязывают )) а вы не платите
.
чтото съехали на мерение гаражами и пробками
в центре возле вокзала за 170 тысяч надо? капитальный кирпичный. с документами. и какая машина будет по такой цене? ушатаный японец или чуть посвежее тазик?
Давайте будем реалистами. Никто, живя в спальных районах и работая в центре не будет покупать там гараж, чтобы ставить туда машину на постоянной основе. Сейчас кооперативные гаражи в спальных районах стоят от 300 т.р.
Плата за что? если метеорит прилетит?
Сейчас кооперативные гаражи в спальных районах стоят от 300 т.р.
ок. практически в спальнике за 100 надо? капитальный кирпичный кооператив)
стоят от 300 т.р. 500 на сулиме
ок. практически в спальнике за 100 надо? капитальный кирпичный кооператив)
практически в спальнике-это ты живешь на Павлике, а в гараж едешь на Космонавтов?)
Еще не все квартиры застрахованы в доме? Тогда взрыв идет к вам! ...но в порядке очереди.
практически в спальнике-это ты живешь на Павлике, а в гараж едешь на Космонавтов?)
а в здравом мышлении тебе можно отказать)
практически это значит что от павлика идти 5 минут.
ОСАГО жилья - не последняя строка, которая добавится в квитанцию ЖКХ, Какие добавятся еще, не знаю, фантазии не хватает придумать.
практически это значит что от павлика идти 5 минут.
От дома до ближайшего кооператива гаражного мне идти минут 10.и гаражи там тысяч по 300-350. Так что ваши ...ня можете предлагать кому-то другому. Скорее всего вы имеете в виду гаражи, которые на Фурманова стоят
25.01.2019 10:15
- гость -
ОСАГО страхует ответственность за нанесение ущерба движимым имуществом. Тут же пытаются навязать страховку за недвижимость.
ОСАГО страхует ответственность за нанесение ущерба движимым имуществом. Тут же пытаются навязать страховку за недвижимость.
так осаго тоже-ведь навязана...