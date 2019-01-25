В 2019 году в квитанциях ЖКХ появится новая строчка – страховка квартиры от чрезвычайных ситуаций, пишет "Российская газета".

Размер ежемесячного взноса в среднем составит около 150 рублей. Впрочем, оплата будет осуществляться на добровольной основе, во всяком случае, в первое время.

Новый закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступит в силу летом текущего года. Разработкой страховых программ будут заниматься регионы.

Для возмещения ущерба в случае ЧП планируется использовать три источника финансирования: федеральный и региональный бюджеты, а также деньги страховых компаний. Страховщики будут выплачивать порядка 300-500 тысяч рублей, но в будущем сумму хотят увеличить.

Размер ущерба будет рассчитываться исходя из средней рыночной стоимости квадратного метра жилья. Если власти региона предложат пострадавшим новое жилье, которое их устроит, то страховую выплату перечислят в бюджет.

В случае отсутствия страховки владельцы жилья смогут рассчитывать только на помощь государства. Для малоимущих граждан регионам рекомендуется разработать льготы по оплате страховки.

Определять ущерб будет экспертная комиссия, в состав которой включат и представителей страховых компаний.

150 рублей – это усредненная стоимость ежемесячного взноса. Все будет зависеть от площади квартиры, дополнительных рисков и других факторов.