Кадыров пригрозил оплеухой толкнувшему Скабееву украинскому депутату

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале написал, что украинский депутат Борислав Береза, который толкнул и обозвал телеведущую Ольгу Скабееву, вскоре может получить "звонкую оплеуху".

Член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Борислав Береза оттолкнул телеведущую Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Позже, когда журналистка попросила депутата объясниться, тот обозвал ее.

"Березе следует очень четко усвоить, если он должным образом не извинится перед Ольгой Скобеевой, обязательно найдется истинный мужчина, который в любом месте его достанет и с размаху влепит звонкую оплеуху!" – написал Кадыров.

Он подчеркнул, что если бы в России кто-то повел себя аналогичным образом по отношению к украинской журналистке, то "весь западный мир гудел бы".

"Если бы в Чечне или ином регионе России совершили подобные действия против украинской журналистки, весь западный мир гудел бы. В один голос трезвонили бы о правах человека. А теперь же, когда в ПАСЕ применили силу в отношении российской журналистки, молчат, как будто в рот воды набрали. О какой объективности и справедливости можно после этого говорить?" – возмущается Кадыров.

"Пользуясь случаем, еще раз обращаюсь к братскому украинскому народу! Посмотрите, кто сегодня вершит судьбу народа и страны! Они ведут вас к глубокой пропасти. И этому не будет конца, если не прогнать и не призвать к порядку подобных политиков", – заключил глава Чечни.