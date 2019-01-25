Спикер Новгородской областной думы Елена Писарева за 2017 год заработала 2 млн 145 тысяч рублей, сообщает URA.RU.

Эта информация содержится в документе о доходах, расходах и имуществе служащих на сайте ведомства.

Также она задекларировала квартиру площадью 84 квадратных метра и нежилое помещение.

Годовой доход ее супруга составил 826 тысяч рублей.

Ранее Писарева заявила, что женщинам, родившим первого ребенка после 30 лет, деньги уже не нужны, поэтому финансовая помощь будет оказываться только матерям, родившим первенца до 29 лет.

При этом на обсуждении законопроекта депутаты отмечали, что возрастные границы в законе не доработаны. После того, как слова спикера попали в СМИ и вызвали резонанс, она пояснила, что ее фраза была неправильно понята и вырвана из контекста.

Она пояснила, что женщинам, рожающим детей после 30 лет, "малыш, которого они будут любить" важнее, чем деньги.