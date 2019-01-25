Многодетного жителя Алтайского края обвиняют в развращении 12 школьниц

Жителя Первомайского района обвиняют в развращении школьниц через переписку в социальных сетях, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено следствием, отец троих детей знакомился с девочками, представляясь 16-летним парнем. Входя к ним в доверие, он уговаривал их отправлять ему свои интимные фотографии, взамен показывая им порнографические снимки мужского тела.

С июня по декабрь 2017 года жертвами любвеобильного селянина стали 12 учениц школ в возрасте от 12 до 16 лет. Примечательно, что среди них есть жительницы других регионов РФ.

Под тяжестью собранных доказательств мужчина частично признал свою вину, при этом настаивая, что не знал о возрасте своих собеседниц. Следователям удалось опровергнуть эту версию.

Накануне четвертый отдел по расследованию особо важных дел регионального Следкома поставил точку в уголовном деле.

Гражданину предъявлено обвинение в совершении развратных действий в отношении более двух лиц, не достигших 16-летия ( ч. 3 ст. 135 УК РФ), нарушении неприкосновенности частной жизни ( ч. 1 ст. 137 УК РФ), а также изготовлении и обороте при помощи интернета материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста ( ч. 1 ст. 242 УК РФ, п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ, п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ).

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано на рассмотрение в суд.