Патриарх Кирилл раскритиковал женщин, которые сделали аборт из-за наличия отклонений в развитии плода, сообщает "Интерфакс".

Уничтожение инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии, заявил патриарх на встрече со студентами медицинских и фармацевтических вузов России.

"Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист или хороший адвокат, или очень сильный и здоровый человек, очень греховны и даже преступны", – подчеркнул патриарх.

В качестве примера Кирилл привел мать Стивена Хокинга. Если бы она в свое время сделала аборт, то "на свет не появился бы гениальный ученый".

Также он напомнил об инициативе Русской православной церкви, которая озвучивалась еще несколько лет назад. Речь идет о том, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.