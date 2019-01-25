Патриарх Кирилл раскритиковал женщин, которые сделали аборт из-за наличия отклонений в развитии плода, сообщает "Интерфакс".
Уничтожение инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии, заявил патриарх на встрече со студентами медицинских и фармацевтических вузов России.
"Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист или хороший адвокат, или очень сильный и здоровый человек, очень греховны и даже преступны", – подчеркнул патриарх.
В качестве примера Кирилл привел мать Стивена Хокинга. Если бы она в свое время сделала аборт, то "на свет не появился бы гениальный ученый".
Также он напомнил об инициативе Русской православной церкви, которая озвучивалась еще несколько лет назад. Речь идет о том, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.
Комментарии
А он не сравнил с фашистами служителей церкви которые в пьяном виде совершили ДТП со смертельным исходом?
этот "умный" человек назвал фашистами всё население России, так как на женщину приходится 3 аборта(или 1.5 аборта на 1 рожденного) , и она делит ответственность с партнёром.
Анацефалов тоже рожать надо?
А он не подумал о том, как тяжело жить инвалиду? Хорошо, что он не инвалид. Когда лежит ребенок "овощем", что хорошего? И родители льют горе-слезы, жалея ребенка и не знают как помочь и облегчить страдания его... И сколько сотен тысяч и миллионов рублей надо на реабилитации и поддержания удовлетворительного состояния ребенка...
А это не фашизм по отношению к ребёнку родить его когда на содержание, воспитание, обучение и т.д. нет средств, а если есть то не пнятно будут ли они на протяжении всего времени пока ребёнок вырастит. И не ясно что ему светит в этой жизни потому как всё уже застолблено для детей нужных людей.
Ну конечно походу чем больше нужды и боли у народа тем больше приход в церкви.