Бывшие жители блокадного Ленинграда, проживающие в Барнауле, получат единовременную денежную выплату в размере 7000 рублей, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.

Уточняется, что независимо от региона проживания, к 75-летию полного освобождения города на Неве от фашистской блокады всем награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда" предусмотрено предоставление единовременной денежной выплаты в размере 7000 рублей.

Выплата будет предоставляться за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Деньги будут поступать на банковские счета граждан. Порядок предоставления единовременной денежной выплаты будет утвержден Правительством Санкт-Петербурга в ближайшее время.

Имеющим право на выплату необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, предоставить паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Алтайского края, удостоверение о награждении медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", а также сведения о страховом свидетельстве государственного пенсионного страхования и о банковском счете, на который будет перечислена единовременная денежная выплата.

В мэрии Барнаула добавляют, что сейчас в краевой столице проживают 128 ветеранов, имеющих знак "Жителю блокадного Ленинграда" или медаль "За оборону Ленинграда".