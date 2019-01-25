Минфин поддержал флешмоб и сравнил бюджет России за 10 лет

Минфин России принял участие в популярном флешмобе 2019 года #10yearchallenge (#2009vs2019). Для сравнения ведомство представило отчет о параметрах бюджета России 2009 и 2019 годов.

Хештег #10yearschallenge набирает популярность в социальных сетях. Мы сравнили основные параметры федерального бюджета 2009 и 2019 годов. О том, как за 10 лет изменились характеристики главного финансового документа страны – в инфографике Минфина России pic.twitter.com/IHoaXSYW70 — Минфин России (@ru_minfin) 23 января 2019 г.

В инфографике, которую Минфин опубликовал в своем Twitter, помимо доходов и расходов указаны дефицит и профицит.

Также ведомство показало объем суверенных фондов – "запасы" для покрытия незапланированных расходов и экстренной помощи.

Портал "Медуза", изучив данные, пришел к выводу, что за 10 лет изменения оказались не так уж и велики. В частности, доходы и расходы в 2009 и 2019 годах Минфин приводит в рублях без учета инфляции. Однако за 10 лет рубль обесценился примерно вдвое.

При этом, как отмечается, расходы федерального бюджета за данный промежуток даже снизились: в ценах 2018 года в 2009 году было истрачено 20,18 триллиона рублей против 18,037 триллиона, заложенных в бюджете на 2019 год.