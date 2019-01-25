Бийчанина осудили за изнасилование жены собственного брата в ее доме

Житель Бийска признан виновным в сексуальном насилии в отношении жены собственного брата, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

Как установлено судом и следствием, в декабре 2017 года пьяный мужчина остался в доме ближайшего родственника наедине с его супругой.

В порыве похоти он изнасиловал и совершил "иные действия сексуального характера" в отношении беспомощной женщины.

Хозяйка жилья не смогла защититься от посягательств превосходящего в силе горожанина, ранее судимого за аналогичные преступления.

Подсудимый свою вину отрицал, настаивая на том, что потерпевшая оговаривает его из-за личной неприязни. Однако следствию удалось опровергнуть его доводы.

Суд признал 36-летнего бийчанина виновным по ч. 1 ст. 131 и ч. 1 ст. 132 УК РФ (изнасилование и действия сексуального характера). Его приговорили к 6 годам исправительной колонии строгого режима.