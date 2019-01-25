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Темы послания Путина Федеральному собранию спрогнозировали депутаты Госдумы

, ИА "Амител"
По одному мнению от каждой фракции в нижнем парламенте
Возможно, президент расскажет о повышении качества жизни россиян и улучшении экономики / Фото: dvinatoday.ru

Возможно, президент расскажет о повышении качества жизни россиян и улучшении экономики / Фото: dvinatoday.ru

Депутаты Госдумы попытались спрогнозировать содержание послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое запланировано на первый квартал 2019 года, пишут "Известия".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Путин коснется сферы глобальных угроз.

Член партии "Единая Россия" Ольга Баталина думает, что президент затронет тему реализации нацпроектов, а также значимые социальные вопросы, которые касаются повышения качества жизни россиян и улучшения экономики страны.

Депутат от КПРФ Александр Ющенко подчеркнул, что в его партии ждут заявлений по внутриполитическим вопросам. В частности, "хотелось бы услышать о росте цен и реакции людей на изменения в пенсионном законодательстве". Также коммунистам интересны государственные социальные программы и вопросы модернизации промышленности и наукоемких технологий.

Олег Нилов из "Справедливой России" ждет инструкций и дорожных карт по выполнению главного прорыва, который упоминается в указах и национальных проектах. Он объяснил это тем, что простые граждане должны знать цифры, даты и ответственных за выполнение каждой задачи. "От жилья до победы над бедностью", – отметил депутат.

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.01.2019 11:35
- гость -

в отставку несменяемого !!!

1  0
25.01.2019 11:40
месный

25.01.2019 11:35
- гость -

а потом в Гаагу.

1  0
25.01.2019 12:04
Злобная бабка


25.01.2019 11:40
месный

А потом "Добро пожаловать на Колыму"





0  0
25.01.2019 12:18
- гость -

А может у дедушки совесть проснется и он вспомнит о населении, которое вверг в бесправие и нищету?!

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