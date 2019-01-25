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Росстат рассказал о снижении долгов по зарплатам в России

, ИА "Амител"
На январь текущего года предприятия имели долги перед 36,7 тыс. человек
В денежном эквиваленте долг по зарплатам составляет 2 млрд 419,9 млн рублей / Фото: 56nv.ru

В денежном эквиваленте долг по зарплатам составляет 2 млрд 419,9 млн рублей / Фото: 56nv.ru

Росстат сообщил, что по состоянию на 1 января 2019 года задолженность по зарплате в России снизилась на 21,2%, пишет Nation News.

В денежном эквиваленте долг составляет 2 млрд 419,9 млн рублей. За декабрь 2018 года он стал меньше на 650,5 млн рублей.

Отмечается, что из общей суммы задолженности 460 млн рублей образовались в 2017 году, еще 911 млн – в 2016-м и ранее.

На январь текущего года предприятия имели долги перед 36,7 тыс. человек, отмечает Росстат.

Из общего долга: 52% – перед работниками обрабатывающих производств, 17% – сотрудниками строительной сферы, 8% – транспортной, 7% – сельского хозяйства и охоты и по 4% – лесозаготовок, добычи полезных ископаемых и обеспечения электричеством, газом, паром, кондиционирования воздуха.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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