Массовые сообщения о бомбах в школах и больницах всполошили Иркутск

Правоохранительные органы сегодня, 25 января, получили 23 сообщения о взрывных устройствах в зданиях организаций в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Звонки о подготовке терактов массово стали поступать с самого утра. В связи с этим организована эвакуация людей на этих объектах и обследование их на наличие взрывных устройств.
"На 23 объекта в Иркутске, Иркутском районе и Ангарске поступили сообщения о минировании", – рассказал источник.
В числе зданий, которые попали в список "заминированных", около десятка школ, не менее шести больниц, две пожарные части, министерство по молодежной политике и агентство по туризму Иркутской области.
Абсолютное большинство этих строений расположены в Иркутске. Также в зоне риска ТЦ "Фестиваль" в Ангарске и больница в Дзержинске.
Сейчас в этих местах работают полицейские, саперы, а также сотрудники МЧС и ФСБ. Они обследуют помещения и обеспечивают безопасность населения.
Комментарии
Пора за эту шалость срок давать