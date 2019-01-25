Массовые сообщения о бомбах в школах и больницах всполошили Иркутск

Правоохранительные органы сегодня, 25 января, получили 23 сообщения о взрывных устройствах в зданиях организаций в Иркутской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Звонки о подготовке терактов массово стали поступать с самого утра. В связи с этим организована эвакуация людей на этих объектах и обследование их на наличие взрывных устройств.

"На 23 объекта в Иркутске, Иркутском районе и Ангарске поступили сообщения о минировании", – рассказал источник.

В числе зданий, которые попали в список "заминированных", около десятка школ, не менее шести больниц, две пожарные части, министерство по молодежной политике и агентство по туризму Иркутской области.

Абсолютное большинство этих строений расположены в Иркутске. Также в зоне риска ТЦ "Фестиваль" в Ангарске и больница в Дзержинске.

Сейчас в этих местах работают полицейские, саперы, а также сотрудники МЧС и ФСБ. Они обследуют помещения и обеспечивают безопасность населения.