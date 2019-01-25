Убыль населения России объяснили бегством из страны мигрантов

Причиной сокращения населения России стал резкий отток трудовых мигрантов из страны, полагают эксперты, опрошенные порталом URA.RU. Выходцы из стран СНГ теперь предпочитают ездить на работу в другие государства.
По информации Росстата, численность населения России в 2018 году сократилась впервые за десять лет — с 2009 года. По данным ведомства, в период с января по октябрь 2018 года она уменьшилась на 78,7 тыс. человек.
"Рождаемость, за исключением последних двух лет, в стране росла, но примерно с 60-х годов была всегда меньше естественного воспроизводства населения. С того времени его численность росла только за счет трудовой миграции. Теперь же наша страна потеряла свою привлекательность", – считает старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории экономики народонаселения и демографии МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Денисов.
По его словам, мигранты из Средней Азии нашли для себя более выигрышные направления – например, Китай.
Возможной причиной убыли назвал отток мигрантов и ученый-демограф Евгений Андреев.
"Можно говорить о том, что экономический рост замедлился и мигранты покидают страну, и о том, что сейчас рожают детей женщины, появившиеся на свет в 90-х, а их мало", – сказал Андреев.
Впрочем, по его мнению, это пока лишь только гипотезы. Реальные же данные о движении населения появятся ближе к лету.
Комментарии
Ну зашибись, от нас даже мигранты сваливают...
Причиной сокращения населения России стал резкий отток трудовых мигрантов из страны
а у нас что, трудовые мигранты были на пмж, ежели их как население РФ считали )))
25.01.2019 12:41
- гость -
неплохая новость,если это правда. Пусть уезжают.
С какой стати трудовых мигрантов считают населением страны? Игры со статистикой в свою пользу.
Рождаемость, за исключением последних двух лет, в стране росла, но примерно с 60-х годов была всегда меньше естественного воспроизводства населения.
и тута Советская власть виновата )))
Рост населния - это приток мигранттов, убыль - это отток мигрантов. В РФ Русские-то остались?
25.01.2019 12:44
- гость -
и тута Советская власть виновата )))
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гражданская война, голод/репрессии 30х, вторая мировая, десятки миллионов человеческих жертв.
совесть у тимонаивована нет заврались в корень!
чушь какая то. вступили в детородный возраст дети рожденные в середине 90 -ых. Этого поколения фактически нет