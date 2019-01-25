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Убыль населения России объяснили бегством из страны мигрантов

, ИА "Амител"
Мигранты из Средней Азии нашли для себя более выигрышные направления – например, Китай
Выходцы из стран СНГ теперь предпочитают ездить на работу в другие страны / Фото: urhelp.guru

Выходцы из стран СНГ теперь предпочитают ездить на работу в другие страны / Фото: urhelp.guru

Причиной сокращения населения России стал резкий отток трудовых мигрантов из страны, полагают эксперты, опрошенные порталом URA.RU. Выходцы из стран СНГ теперь предпочитают ездить на работу в другие государства.

По информации Росстата, численность населения России в 2018 году сократилась впервые за десять лет — с 2009 года. По данным ведомства, в период с января по октябрь 2018 года она уменьшилась на 78,7 тыс. человек. 

"Рождаемость, за исключением последних двух лет, в стране росла, но примерно с 60-х годов была всегда меньше естественного воспроизводства населения. С того времени его численность росла только за счет трудовой миграции. Теперь же наша страна потеряла свою привлекательность", – считает старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории экономики народонаселения и демографии МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Денисов.

По его словам, мигранты из Средней Азии нашли для себя более выигрышные направления – например, Китай.

Возможной причиной убыли назвал отток мигрантов и ученый-демограф Евгений Андреев.

"Можно говорить о том, что экономический рост замедлился и мигранты покидают страну, и о том, что сейчас рожают детей женщины, появившиеся на свет в 90-х, а их мало", – сказал Андреев.
Впрочем, по его мнению, это пока лишь только гипотезы. Реальные же данные о движении населения появятся ближе к лету.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.01.2019 12:38
Злобная бабка

Ну зашибись, от нас даже мигранты сваливают...

0  0
25.01.2019 12:41
- гость -

Причиной сокращения населения России стал резкий отток трудовых мигрантов из страны

а у нас что, трудовые мигранты были на пмж, ежели их как население РФ считали )))

0  0
25.01.2019 12:42
- гость -

25.01.2019 12:41
- гость -

0  0
25.01.2019 12:43
Ируся

неплохая новость,если это правда. Пусть уезжают.

0  0
25.01.2019 12:44
- гость -

С какой стати трудовых мигрантов считают населением страны? Игры со статистикой в свою пользу.

0  0
25.01.2019 12:44
- гость -

Рождаемость, за исключением последних двух лет, в стране росла, но примерно с 60-х годов была всегда меньше естественного воспроизводства населения.

и тута Советская власть виновата )))

0  0
25.01.2019 12:44
- гость -

Рост населния - это приток мигранттов, убыль - это отток мигрантов. В РФ Русские-то остались?

0  0
25.01.2019 12:46
- гость -


25.01.2019 12:44
- гость -

и тута Советская власть виновата )))
--------
гражданская война, голод/репрессии 30х, вторая мировая, десятки миллионов человеческих жертв.

0  0
25.01.2019 12:56
- гость -

совесть у тимонаивована нет заврались в корень!

0  0
25.01.2019 13:21
- гость -

чушь какая то. вступили в детородный возраст дети рожденные в середине 90 -ых. Этого поколения фактически нет

0  0
25.01.2019 13:33
- гость -

чушь какая то. вступили в детородный возраст дети рожденные в середине 90 -ых. Этого поколения фактически нет
--------
У некоторых детей 90-х уже по двое, трое детей.

0  0
25.01.2019 13:35
- гость -

у некоторых не значит что у большинства

0  0
25.01.2019 13:40
- гость -

В период разграбления стораны рождаемость была очень низкая, народ выживал без зарплаты и работы....стаж не считался, налоги не платились....
Теперь мы покатимся с горы как снежный ком в эту демографическую яму.
Зато высветилась правда- НЕТ естественного прироста населения у нас.

0  0
25.01.2019 13:42
- гость -

Двое, и даже трое детей не обеспечивают прирост населения в нашей стране . Детей должно быть 4.

0  0
25.01.2019 13:43
- гость -


25.01.2019 13:35
- гость -

у некоторых не значит что у большинства
-----------
это значит что 90-е кто хотел уже отражались, на смену им приходят 00-е.

0  0
25.01.2019 13:52
- гость -

Да стопудов Богданыч подсказал, а то б никогда причину не узнали!

0  0
25.01.2019 13:56
- гость -

С Алтайского края уже столько мигрантов свалило, да и валит и валит...

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