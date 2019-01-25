Убыль населения России объяснили бегством из страны мигрантов

Причиной сокращения населения России стал резкий отток трудовых мигрантов из страны, полагают эксперты, опрошенные порталом URA.RU. Выходцы из стран СНГ теперь предпочитают ездить на работу в другие государства.

По информации Росстата, численность населения России в 2018 году сократилась впервые за десять лет — с 2009 года. По данным ведомства, в период с января по октябрь 2018 года она уменьшилась на 78,7 тыс. человек.

"Рождаемость, за исключением последних двух лет, в стране росла, но примерно с 60-х годов была всегда меньше естественного воспроизводства населения. С того времени его численность росла только за счет трудовой миграции. Теперь же наша страна потеряла свою привлекательность", – считает старший научный сотрудник Научно-исследовательской лаборатории экономики народонаселения и демографии МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Денисов.

По его словам, мигранты из Средней Азии нашли для себя более выигрышные направления – например, Китай.

Возможной причиной убыли назвал отток мигрантов и ученый-демограф Евгений Андреев.

"Можно говорить о том, что экономический рост замедлился и мигранты покидают страну, и о том, что сейчас рожают детей женщины, появившиеся на свет в 90-х, а их мало", – сказал Андреев.

Впрочем, по его мнению, это пока лишь только гипотезы. Реальные же данные о движении населения появятся ближе к лету.