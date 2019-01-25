Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер регионального Законодательного собрания Александр Романенко поздравили студентов с Татьяниным днем.

"Татьянин день любим не только молодежью, но и всеми, кто когда-то постигал науки, готовился к экзаменам, писал дипломные работы, мечтал о будущем. Именно в студенческие годы многие из нас преодолевали первые трудности на пути к профессиональным вершинам, закаляли характер, формировали свою личную и гражданскую позицию", — отметили первые лица края.

Также Томенко и Романенко напомнили, что представители студенчества всегда "чутко отзывались на социальные и политические изменения в стране".

"Желаем вам на долгие годы сохранить энергию молодости, целеустремленность и жизнерадостность. Пусть дух студенчества живет всегда в ваших сердцах, даря энергию и веру в свои силы! Успехов в учебе, новых открытий, любви и верных друзей!", — резюмировали губернатор и спикер АКЗС.