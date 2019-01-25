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Алтайские депутаты поборются за свои ежемесячные компенсации

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Сейчас в АКЗС обсуждают, как оставить для народных избранников выплату в 30 тысяч рублей
Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Прокуратура Алтайского края направила в региональный парламент протест против ежемесячной компенсации депутатам на осуществление деятельности в размере 30 тысяч рублей. Однако в АКЗС не намерены её отменять, как это сделали депутаты Бийска и планируют сделать парламентарии Барнаула.

Речь идет о протесте прокурора по поводу ежемесячной компенсационной выплаты депутатам для возмещения расходов, связанных с осуществлением полномочий и деятельности помощников. Как Amic.ru сообщил один из народных избранников, ежемесячно каждый депутат получает на это 30 тысяч рублей.

Так вот, в прокуратуре посчитали, что "ежемесячные денежные выплаты с учетом их безусловности, периодичности и единого для всех размера фактически представляют собой денежное вознаграждение за осуществление депутатских полномочий".

Однако в АКЗС, судя по данным Amic.ru, лишать депутатов компенсаций пока не намерены. Об этом свидетельствует и официальный комментарий председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова.

"Депутаты в ходе своей деятельности несут определенные затраты. Они связаны с проведением приемов избирателей, различных мероприятий, затратами на связь, командировки, канцелярские принадлежности, вознаграждение для помощников на общественных началах. Многие депутаты тратят собственные средства, средства своих предприятий и организаций, значительно превышающие размер компенсаций, на оказание различных видов помощи. Вспомним хотя бы паводок 2018 года", — цитирует Осипова пресс-служба АКЗС.

Глава правового комитета уточняет, что сейчас речь идет о том, чтобы все расходы по компенсации подтверждались документами.

По сути, сегодня все депутаты получают 30-тысячную компенсацию, независимо от того, чем они занимались в течение месяца. Но есть исключение: компенсацию не дадут, если по неуважительной причине пропущена сессия (проходит один раз в месяц). Напомним также, что из 68 депутатов только 13 официально работают в АКЗС и получают там заработную плату. Остальные осуществляют деятельность безвозмездно. Впрочем, есть ещё одна компенсация – за пропуск дней на основной работе в период сессии и других мероприятий.

Как в итоге будет решен вопрос, пока неизвестно – первое рассмотрение состоится на сессии 31 января. Однако позиция правового комитета такова:

"Планируется, что 68 депутатов ежемесячно будут представлять документы строгой финансовой отчетности. Соответственно, отдельное подразделение будет их проверять. Мы будем разрабатывать формы отчета, но по опыту знаю, что некоторые статьи расходов, как, например, оказание материальной помощи в ходе личного приема, подтвердить документами довольно сложно", — пояснил Андрей Осипов.

Добавим, что в Бийской гордуме после подобного протеста прокурора депутаты отменили свои ежемесячные выплаты в 1000 рублей. То же намерены сделать и парламентарии Барнаульской городской думы, там выплата составляет 6000 рублей.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

25.01.2019 11:25
- гость -

вознаграждение для помощников на общественных началах.

так таки помощники на общественных началах, то есть безвозмездно
или на жаловании, то есть за вознаграждение )))

0  0
25.01.2019 11:29
- гость -

Им можно безболезненно отменить даже зарплаты, не за зарплатой же они туда лезли.

0  0
25.01.2019 11:30
- гость -

вознаграждение для помощников на общественных началах.

А эти помощники налоги платят?

0  0
25.01.2019 11:36
- гость -

А у народа МРОТ. 11200 руб.

0  0
25.01.2019 11:37
- гость -

Им можно безболезненно отменить даже зарплаты, не за зарплатой же они туда лезли.

как говорится курочка по зернышку... )))

0  0
25.01.2019 11:49
- гость -

Они же все всегда везде пищят, что на общественных началах бесплатно служат народу и только руководство на окладах. А оказывается оне все до одного получают компенсацию больше средней зарплаты по региону.

0  0
25.01.2019 12:13
- гость -

Отбирая у людей пенсии они говорили, что это на благо людей, а как у самих надбавки захотели отнять, так завопили, что это плохо и нельзя!

0  0
25.01.2019 12:15
месный

25.01.2019 12:13
- гость -
"Отбирая у людей пенсии они говорили, что это на благо людей"

Дак они по ходу себя и имели ввиду кому на благо.

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