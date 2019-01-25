Бесплатное лечение онкологии гарантировали гражданам Армении

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян объявил, что в 2019 году государство полностью оплатит операции больным раком гражданам страны, сообщает Sputnik.
Ранее большая часть оплаты лечения злокачественных опухолей ложилась на плечи самих пациентов.
Чтобы исправить ситуацию, произведено увеличение финансирования на лечение онкологии на 700 миллионов драмов ($1,5 млн).
Таким образом, общая сумма на эти цели достигла 1,8 млрд драмов ($3,7 млн). Распределение средств будут осуществлять специально созданные для этого советы.
Арсен Торосян выразил уверенность, что это позволит покрывать полную стоимость операций онкобольным гражданам Армении.
Планируется, что в этом году 200 человек смогут бесплатно получить лучевую терапию ускорителями.
Расходы на ее оплату (около миллиона драмов за один курс) возьмет на себя государство.
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