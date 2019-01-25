Громкое уголовное дело о незаконном спиле более 500 деревьев в барнаульском парке "Изумрудный" ушло в суд – ущерб от указанных действий превысил 15 миллионов рублей.

Как сообщили в краевой прокуратуре, на скамье подсудимых окажется руководитель фирмы, которому инкриминируют часть 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По словам прокурора отдела по надзору за следствием в органах МВД России Алексея Казанина, с июня 2016 года общество с ограниченной ответственностью арендовало для дальнейшей эксплуатации территорию парка.

"В дальнейшем на территории парка арендатором, с привлечением не осведомленных о незаконности действий лиц, произведен спил 560 деревьев. В результате уничтожения яблонь, ясеней, вязов, лип и других деревьев муниципальному образованию – городу Барнаулу – причинен ущерб в общем размере более 15 миллионов рублей", – констатируют в правоохранительном ведомстве.

В данный момент уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд краевой столицы.

Отметим, что общественники и простые горожане ранее неоднократно заявляли о незаконности рубок в "Изумрудном".