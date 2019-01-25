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Минфин разъяснил смысл новой оплаты "за страховку жилья" в квитанциях ЖКХ

, ИА "Амител"
В качестве примера приводится трагедия в Магнитогорске, произошедшая 31 декабря 2018 года
По данным Минфина, владелец квартиры в 50 квадратов получил бы около 500 тысяч рублей / Фото: ridus.ru

По данным Минфина, владелец квартиры в 50 квадратов получил бы около 500 тысяч рублей / Фото: ridus.ru

За полгода до вступления в силу закона о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций Минфин и страховые компании определились со средней месячной платой по такому полису – около 150 рублей, пишет "Коммерсантъ". Срок вступления закона в силу – 4 августа 2019 года. 

Лимит страховых выплат в случае утраты жилья в результате чрезвычайных ситуаций поднялся с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Такую сумму определили Министерство финансов РФ и страховые компании. Выплата сложится из трех источников – федеральный и региональный бюджеты, а также деньги страховых компаний. 

При этом средняя ежемесячная плата по полису страхования составит 150 рублей. "Страховой продукт должен быть ориентирован на все население страны, включая тех, кто не имеет достаточных доходов и качественного жилья", – поясняет глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин

"По закону, гражданин сможет получить страховку, даже если власти не квалифицировали инцидент как ЧС, но происшествие соответствует критериям, при котором такой режим вводится – при наличии минимум 50 пострадавших", – отметила замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева. То есть 150 рублей в месяц будут включать в себя не только утрату жилья от ЧС, но и бытовые риски (при определенных последствиях), отмечает издание.

В качестве примера приводится трагедия в Магнитогорске, произошедшая 31 декабря 2018 года. Тогда, как уточняется, массовых страховых выплат не было.

Компенсацию пострадавшим выплатили из федерального (в общей сумме 51,5 млн рублей) и областного бюджетов (66 млн рублей). Суммы включали выплаты по ущербу здоровью, на покупку предметов первой необходимости и компенсацию утраченного жилья.

По словам Балакиревой, если бы указанная страховка была, то участники трагедии получили бы больше.

К примеру, по данным Минфина, владелец квартиры в 50 квадратных метров получил бы 1,64 млн рублей, из которых около 500 тысяч рублей — от страховой фирмы.

Как разъяснил Галушин, компенсация от государства рассчитывается исходя из социальных норм. А по закону о страховании жилья от ЧС – из средней стоимости за квадратный метр, площади жилья и материала дома.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.01.2019 13:09
Иsтина

Новый способ честного отъёма бабла у граждан... Надо теперь порыть в сторону заинтересованных (страховых компаний) - ктото из них может быть причастен к взрывам газа в домах

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25.01.2019 13:12
- гость -

Есть лучшее предложение пара правительству-депутатам-сенаторам и всем ченушам раскошеливаться продавать свои пендахаусы, дома за границей, яхты, дворцы и т.д. и на выручены деньги поднимать с колен ... да чёуж там с пуза Русь матушку.
Вот это будет всё по-честному, без обмана как у волшебника Сулеймана!!!

0  0
25.01.2019 13:14
- гость -

В очередной раз переложили финансовые обязанности государства на плечи граждан.

0  0
25.01.2019 13:20
- гость -

А в какой конторе будут храниться эти деньги?

0  0
25.01.2019 13:20
- гость -

Переводя на русский язык - если что-то произошло в отдельно взятой квартире, и пострадало три человека, фиг вам, а не выплаты. Ибо никто это к ЧС не приравняет даже в страшном сне.

0  0
25.01.2019 13:27
- гость -

Платите налоги люди, они нужны на содержание большого апппрата чиновников и поддержки олигархов под санкциями.
А если вас взорвали или газ взорвался, потому что сопровождающие компании плохо выполняют обязанности, то поскребем народец и выплатим страховку.
Минфин видимо самых одаренных экономистов себе на работу приглашает, прямо браво.

0  0
25.01.2019 13:42
- гость -

А разве в Магнитогорске был не теракт? То есть я им плачу налоги, и сам же ещё от терактов страховаться должен? Нафига мне это государство на шее?

0  0
25.01.2019 13:45
- гость -

25.01.2019 13:20
- гость -
Переводя на русский язык - если что-то произошло в отдельно взятой квартире, и пострадало три человека, фиг вам, а не выплаты. Ибо никто это к ЧС не приравняет даже в страшном сне.

более того, даже если во всем подъезде пятиэтажки (например от взрыва газа разрушился), если пострадавших меньше 50. фиг вам компенсации от вашей страховки во жулики))

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25.01.2019 13:48
Иsтина

Это объявлено социалистическое капиталистическое соревнование среди властьимущих - кто более антинародную чушь сморозит... Вот уже и совфед предложили платную регистрацию всех смартфонов ввести (а тем кто не возьмёт - отключим газ связь)

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25.01.2019 13:50
месный

25.01.2019 13:42
- гость -

Походу те кто захватили государство считают иначе, что типа народ существует для того, чтобы его стричь для своего зажравшегося максимума.

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25.01.2019 13:52
Пузырек

Посмотрел статистику. В россии около 69 000 000 квартир. Умножаем на 150, получаем 10 350 000 000 рублей. Круто. МОЛОДЦЫ!!!!!! Это в месяц. В год 2 мдрд. долларов. И вроде все правильно

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25.01.2019 13:57
- гость -

Как это б*****ство надоело!! Люди, что нам делать? ДОЛЖЕН же быть выход из этого беспросвета!

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