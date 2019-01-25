За полгода до вступления в силу закона о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций Минфин и страховые компании определились со средней месячной платой по такому полису – около 150 рублей, пишет "Коммерсантъ". Срок вступления закона в силу – 4 августа 2019 года.

Лимит страховых выплат в случае утраты жилья в результате чрезвычайных ситуаций поднялся с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Такую сумму определили Министерство финансов РФ и страховые компании. Выплата сложится из трех источников – федеральный и региональный бюджеты, а также деньги страховых компаний.

При этом средняя ежемесячная плата по полису страхования составит 150 рублей. "Страховой продукт должен быть ориентирован на все население страны, включая тех, кто не имеет достаточных доходов и качественного жилья", – поясняет глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин.

"По закону, гражданин сможет получить страховку, даже если власти не квалифицировали инцидент как ЧС, но происшествие соответствует критериям, при котором такой режим вводится – при наличии минимум 50 пострадавших", – отметила замдиректора департамента финансовой политики Минфина Вера Балакирева. То есть 150 рублей в месяц будут включать в себя не только утрату жилья от ЧС, но и бытовые риски (при определенных последствиях), отмечает издание.

В качестве примера приводится трагедия в Магнитогорске, произошедшая 31 декабря 2018 года. Тогда, как уточняется, массовых страховых выплат не было.

Компенсацию пострадавшим выплатили из федерального (в общей сумме 51,5 млн рублей) и областного бюджетов (66 млн рублей). Суммы включали выплаты по ущербу здоровью, на покупку предметов первой необходимости и компенсацию утраченного жилья.

По словам Балакиревой, если бы указанная страховка была, то участники трагедии получили бы больше.

К примеру, по данным Минфина, владелец квартиры в 50 квадратных метров получил бы 1,64 млн рублей, из которых около 500 тысяч рублей — от страховой фирмы.

Как разъяснил Галушин, компенсация от государства рассчитывается исходя из социальных норм. А по закону о страховании жилья от ЧС – из средней стоимости за квадратный метр, площади жилья и материала дома.