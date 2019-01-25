Барнаульская гордума получила протест прокурора по поводу ежемесячных денежных выплат депутатам. Ведомство настаивает на их отмене, а в БГД пока думают, как этого избежать. Подробности Amic.ru рассказал заместитель председателя Думы Сергей Струченко.

"Пока не принято окончательного решения, как нам поступить в этой ситуации. Сейчас юристы прорабатывают этот вопрос. Возможно, мы тоже разработаем какой-то подходящий формат отчетности, чтобы сохранить эти выплаты", — сообщил Сергей Струченко.

Речь идет о ежемесячной денежной компенсации в 6000 рублей, которые получают 35 депутатов БГД, работающих на безвозмездной основе, без заработной платы в думе. За зарплату там работают только четыре депутата (Марина Ермоленко, Юрий Ряполов, Сергей Струченко, Дмитрий Ворсин). Глава представительного органа Галина Буевич заработную плату и компенсацию не получает.

По словам Струченко, народным избранникам действительно требуется такая компенсации для работы на округе, например, для поездок по территориям, на многочисленные канцелярские расходы. Часто депутаты тратят эти средства на помощь своим избирателям.

Рассмотрение этого вопроса пройдет 22 февраля на заседании БГД.

Сергей Струченко также рассказал об инициативе партии "Единая Россия" предусмотреть в бюджете средства на выполнение наказов избирателей, которые те дают депутатам. Например, чтобы выделялись средства на ремонт небольшого участка дороги, тротуара и другие проблемы, которые не подпадают под крупные городские или краевые бюджетные программы.

Напомним, что подобные требования прокуратура предъявила к депутатам краевого парламента, думам Бийска и Рубцовска. Последние два города на отмену согласились. А вот в АКЗС пытаются выплаты сохранить, которые, к слову, составляют 30 тысяч рублей.