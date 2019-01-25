В 2018 году зарплата повысилась лишь у 10% работающих россиян, сообщает РИА "новости" со ссылкой на результаты исследования холдинга "Ромир".

Причем, как отмечается, у половины счастливчиков (5%) оплата труда увеличилась более чем на 10%. О снижении сообщили 6% респондентов.

63% россиян сообщили, что в их карьере не произошло никаких изменений за последние полгода и они продолжают работать на прежнем месте работы.

"Это самый высокий показатель за последние четыре года. С момента прошлого опроса доля подобных ответов выросла на 6%, что говорит о некоторой стабильности на рынке", – говорится в исследовании.

Поменяли работу за последние полгода лишь 6% россиян. 23% нашли место почти сразу, 49% потратили на это от двух до шести недель, в поиске находятся 15% опрошенных.

Количество неработающих россиян уменьшилось с 29% до 25%.

В опросе приняли участие 1100 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех федеральных округах.

Ранее Счетная палата РФ оценила рост реальных доходов россиян в 2018 году в 0-0,4%. Также сообщалось, что жители России в 2019 году могут рассчитывать на небольшое увеличение оклада – около 1,5%. Однако учитывая уровень инфляции и рост налогов, они не почувствуют прибавки. По мнению экспертов Высшей школы экономики, зарплаты россиян вырастут, но реальные доходы – нет.