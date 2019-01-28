Подарите себе время! Его ведь итак всегда не хватает. А если дело касается домашних заданий вашего чада, то и суток оказывается слишком мало, да еще и нервные клетки всей семьи становятся невосполнимой потерей.

Ваш ребёнок не понимает, что читает? Не может пересказать параграф и ответить на вопросы по тексту? Он снова завалил технику чтения? А Вы получили выговор от учителя? Вы ежедневно заставляете ребёнка читать часами, но ситуация не меняется?

Устали тратить все вечера на выполнение домашнего задания ребенка? А впереди еще столько школьных лет?

Окончание учебного года и подготовка к экзаменам не за горами? Ваш отличник часами проводит за учебниками, паникует и боится ничего не успеть?

Школа скорочтения поможет справиться с вашей проблемой всего за 10 занятий по уникальной — единственной в городе - сертифицированной методике Шамиля Ахмадуллина с гарантией результата.

Подарите себе и своему ребёнку больше свободного времени!

В век сверхскоростей побеждает тот, кто получает результат максимально быстро.

Все курсы в Школе скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина, а их уже более десяти, – это не просто увеличение скорости чтения. Это полноценный тренинг мозга. Здесь не учат годами - всего за 10 занятий ваш ребенок станет обрабатывать информацию в 2-5 раз быстрее. Обязательно проводятся замеры ДО и ПОСЛЕ, так что результатом вы сможете убедиться сами на точном языке цифр.

Хотите гордиться успехами своего ребёнка в школе уже в этой четверти?

Ошибочным является мнение, что обращаются к специалистам Школы лишь троечники, чтобы хоть как-то изменить ситуацию к лучшему. Да, им помогают, но и для хорошистов и отличников навык скорочтения может стать полезным подспорьем! Ведь скорочтение – это инструмент, дающий преимущество как ребенку, так и взрослому, чья жизнь связана с обработкой большого количества информации.

А между тем, к примеру, в США при приеме на работу во многих компаниях требуется пройти тестирование на скорость чтения. И от того, читает ли потенциальный работник с очень низкой скоростью — 170-200 слов в минуту — или со сверхбыстрой — 550-650 слов, нередко зависит сама возможность трудоустройства. Считается, что человек, владеющий навыками скорочтения, намного быстрей и эффективней усваивает любую информацию, а значит, обладает большими преимуществами.

Родители, инвестируя в развитие своего ребенка сегодня, обеспечат ему безграничные возможности в достижении высоких целей в будущем.

До конца января действует скидка 20% на все курсы:

Обучение чтению – в возрасте 4-6 лет;

Техника чтения – 4-8 лет;

Скорочтение для детей – 8-17 лет;

Скорочтение для взрослых;

Развитие памяти – 9-16 лет;

Каллиграфия — 6-11 лет

НЕментальная арифметика.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллин

г. Барнаул

пр-т Комсомольский, 80В

ул. Шумакова, 17А

Телефон: 8 (3852) 57-16-06

Официальный сайт

ВКонтакте

Одноклассники

Instagram