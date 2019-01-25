Meizu презентовала смартфон Zero без разъемов, динамиков и кнопок

Meizu представила публике свою новейшую разработку – смартфон Zero, сообщает АфишаDaily со ссылкой на Forbes.

Корпус гаджета выполнен из цельного куска керамики. При этом на нем совсем отсутствуют какие бы то ни было отверстия. Это гарантирует защиту устройства от воды и пыли по стандарту.

Отказ от разъемов привел сразу к нескольким технологическим решениям. Так, зарядка осуществляется от специального беспроводного коврика мощностью 18 ватт.

Наушники же подключаются исключительно через Bluetooth. Слот для сим-карты заменен стандартом eSIM, который не поддерживается в России.

Функции отсутствующих динамиков и микрофона будет выполнять экран. Для этого использована технологию mSound второго поколения.

Еще одним решением разработчиков стал полный отказ от кнопок. Привычные клавиши громкости сбоку заменяют емкостные панели, реагирующие на нажатие.

Также Zero оснастили двумя камерами: в 20 мегапикселей спереди и 12 и 20 (двойная) мегапикселей сзади. Экран диагональю 5,9 дюйма распознает владельца по отпечаткам пальцев и лицам.

Сколько будет стоить это чудо техники, и когда оно появится на рынке – пока неизвестно.