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"Без нас он не выживет": министр спорта о возможном покупателе Дворца спорта

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Бизнесмен Михаил Дроздов готов выкупить объект за 30 миллионов рублей

Фото: Amic.ru

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев прокомментировал информацию о возможной покупке Дворца спорта и зрелищ, находящегося в собственности Крайсовпрофа, бизнесменом Михаилом Дроздовым. По словам министра, если это и произойдет, то ведомство не допустит монополии на лёд, а как только на арене устранят все нарушения и ее откроют – туда сразу вернутся дети и профессиональная команда "Алтай".

"Мы оплачиваем лед там. Кроме нас, новому собственнику никто не заплатит. Без нас он не выживет. Это весомый аргумент для переговоров с любым потенциальным покупателем", – сообщил журналистам Перфильев, имея ввиду, что ежегодно из краевого бюджета выделяется несколько десятков миллионов владельцам Дворца спорта на аренду льда для тренировок воспитанников школы "Алтай" и основной команды.

Если Дворец спорта будет куплен, то новый владелец должен провести инвентаризацию и диагностику объекта и устранить все нарушения, чтобы к сентябрю он снова был открыт. После этого туда вернутся школа и команда "Алтая".

"Только после этого параллельно необходимо провести реконструкцию. Однако тогда собственник рискует потерять деньги, выделяемые из краевого бюджета на аренду льда. Есть риск монополии на лед. Мы понимаем это и постараемся не допустить", – добавил министр.

Что касается арены "Алтай", которую не могут достроить уже много лет, то проект готов, и сейчас находится на экспертизе. После этого станет известна точная сумма, которую нужно вложить для окончания работ. Ориентировочно это около 600 миллионов рублей. К маю проект будет направлен в правительство региона для участия в краевой адресной инвестиционной программе. Учитывая график освоения средств, арена может быть готова не раньше 2022 года.

До этого времени хоккейная школа "Алтай" и профессиональная команда должны, по мнению министра, играть на льду Дворца спорта и зрелищ.

Ранее совладелец предприятия "Редукционно-охладительные установки", известный в Барнауле бизнесмен Михаил Дроздов, заявил журналистам, что планирует купить у Крайсовпрофа проблемный Дворец зрелищ и спорта. По его словам, он, как фанат хоккея, обязан сделать все, чтобы объект был сохранен и уже в следующем году там играла команда мастеров "Алтай". Других же бизнесменов, кто готов выкупить Дворец спорта, сейчас нет, хотя бизнесмен был бы рад, если бы они нашлись.

"Кто-то должен взять ответственность. Преподносится так, будто я отжал этот Дворец. Давайте кто-то другой этим будет заниматься", – ответил он.

Михаил Дроздов пояснил, что необходимо сделать все, для того чтобы объект заработал в ближайшее время, и обезопасить горожан от возможных рисков. Он готов инвестировать значительные средства, но надеется на помощь руководства региона в этом вопросе. При этом даже по предварительным подсчетам, для того чтобы устранить все замечания, необходимо 9 месяцев. Сейчас ведутся переговоры с Крайсовпрофом о покупке ледовой арены.

"Для нас это серьезный инвестпроект. Наша задача – сделать так, чтобы город не потерял этот объект. Сейчас идет процесс собирания экспертных мнений, мы инспектируем Дворец спорта. Нужно понять, в каком состоянии он находится. Если мы его покупаем, то берем на себя серьезную ответственность и будем ее и дальше", – добавил господин Дроздов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

25.01.2019 13:38
- гость -

дык вроде уже купил же ))

0  0
25.01.2019 13:38
- гость -

а чё не за три

0  0
25.01.2019 13:42
Леня

Там земля в пять раз дороже стоит, Мишаня!

0  0
25.01.2019 13:46
Для 13-38

А министру дать?

0  0
25.01.2019 13:47
- гость -

Сейчас бывший медпред состряпает...всем хорошо будет

0  0
25.01.2019 13:56
владимир

я чет тоже не понял? а цена та не занижена разве? 30 млн. за такой объект в центре города... но надеюсь соответствующие органы проверят законность сделки!!!

0  0
25.01.2019 14:05
- гость -

Это не тот бизнесмен, на Ауди которого пьяные таджики людей ночами давят?

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