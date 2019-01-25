Озвучена задолженность России перед Советом Европы

Задолженность России перед Советом Европы к настоящему времени составляет около 60 млн евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря генсека СЕ Дэниеля Хольтгена.

Отмечается, что Хольтген, отвечая на уточняющий вопрос, сказал: "примерно эта цифра".

Ранее в беседе с ФАН он прокомментировал ситуацию с убытками в бюджете Совета Европы из-за отсутствия российских взносов: "Мы готовимся к тому, что в 2019 году, вероятно, не будет российских взносов. Это будет означать сокращение деятельности и должностей. Точный объем усечений сейчас подсчитывается".

Сообщалось, что Совет Европы урежет расходы на собственную деятельность и сократит ряд должностей в связи с отказом России перечислить 30 млн евро в бюджет организации на этот год.

Госдума РФ отказалась вносить ежегодный взнос, поскольку наша страна не отправляет делегацию в ПАСЕ. Такое решение было принято в связи с лишением России права голоса на заседаниях Парламентской ассамблеи, продленным на 2019 год.

МИД России не исключил выхода из Совета Европы.