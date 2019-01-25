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Экипируйся выгодно: скидка 25% всем Татьянам и студентам в "Спортивном мире"

, ИА "Амител"
Акция проходит с 25 по 27 января 2019 года

"Спортивный мир" – один из самых популярных среди жителей Барнаула и Алтайского края специализированных магазинов – предлагает всем студентам и Татьянам выгодно экипироваться по случаю Дня студента. С 25 по 27 января 2019 года здесь действует скидка 25% на весь ассортимент товаров: достаточно предъявить паспорт либо студенческий билет. Это отличная возможность приобрести спортивный инвентарь таких известных мировых брендов, как MAIER, SALOMON, BUFF, SCOTT, DEUTER, ACCAPI, MERIDA, BBB, WELT, FISCHER, ATOMIC, ELAN, JONES, NIDECKER, PUMA,  NIKE,  DEMIX,  COLUMBIA, OUTVETURE, SKECHERS,  ASICS, REGATTA,  DARE2B,  STAYER* и других.

Сеть магазинов "Спортивный мир" специализируется на продаже горнолыжного инвентаря и сноубордов, беговых лыж и аксессуаров, а также предлагает большой выбор одежды для активного отдыха и катания, товаров для игровых видов спорта, бега и фитнеса, аксессуаров, мазей, парафинов для беговых лыж и запасных частей для велосипедов. Кроме того, в продаже имеется большой ассортимент товаров для туризма и рыбалки.

"Спортивный мир" предоставляет своим покупателям отличный сервис: специалисты сети оказывают профессиональные услуги по обслуживанию и прокату инвентаря: сноубордов, горных лыж, велосипедов, роликов, палаток. Не упустите возможность экипироваться выгодно: акция продлится всего три дня!

Сеть магазинов "Спортивный мир"
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 75
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120
г. Бийск, пер. Коммунарский, 27
г. Заринск, ул. Строителей, 25/1
г. Рубцовск, пер. Союзный (пер. Шенкеля), 6
г. Черепаново, ул. Комиссаровская, 24
Группа "ВКонтакте"*Мэйер, Саломон, Бафф, Скотт, Дётер, Аккапи, Мерида, БиБиБи, Уэльт, Фишер, Атомик, Илан, Джонс, Найдике, Пума, Найк, Демикс, Коламбия, Аутвенче, Скечерс, Эйсикс, Регатта, ДэаТуБи, Стэер — прим.ред.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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