Российский телеведущий Владимир Соловьев в Twitter рассказал, как разыграл постоянного украинского гостя своей программы Вячеслава Ковтуна при помощи фальшивого иска в суд.

#соловьевlive чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь. pic.twitter.com/MeSY0QVQJR — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 24 января 2019 г.

Розыгрыш произошел во время съемки телепередачи. Ковтун назвал главу Минэнерго РФ Александра Новака предателем. Соловьев парировал, что за подобные высказывания Ковтуну может грозить иск за клевету.

После человек в форме сотрудника полиции зашел в гримерку Ковтуна и вручил ему "повестку в суд". Тот, осознав, что его разыграли, пообещал хранить "документ".

"Чуть не довели Ковтуна до инфаркта. Разыграли, но и реальный иск может ему прилететь", – подписал видео сам Соловьев.