Мастеру автошколы грозит колония за сбитого пешехода в Барнауле

Мастера одной из городских автошкол судят за наезд на пешехода в Барнауле, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как установлено следствием, 22 октября 2018 года мужчина, управляя машиной, сбил человека, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Георгия Исакова.

В результате горожанин получил телесные повреждения средней тяжести и был госпитализирован в больницу.

Правоохранители доказали, что авария случилась из-за того, что водитель выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий и не принял мер для своевременной остановки автомобиля.

Тем самым мужчина не выполнил п. 10.1 и 14.1 Правил дорожного движения РФ. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Горожанину грозит до двух лет лишения свободы. В ближайшее время он предстанет перед судом.