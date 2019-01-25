Мастеру автошколы грозит колония за сбитого пешехода в Барнауле

Мастера одной из городских автошкол судят за наезд на пешехода в Барнауле, сообщает прокуратура Алтайского края.
Как установлено следствием, 22 октября 2018 года мужчина, управляя машиной, сбил человека, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Георгия Исакова.
В результате горожанин получил телесные повреждения средней тяжести и был госпитализирован в больницу.
Правоохранители доказали, что авария случилась из-за того, что водитель выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий и не принял мер для своевременной остановки автомобиля.
Тем самым мужчина не выполнил п. 10.1 и 14.1 Правил дорожного движения РФ. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ).
Горожанину грозит до двух лет лишения свободы. В ближайшее время он предстанет перед судом.
Комментарии
...выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий...
Невозможно придумать более хитрую норму закона.По ней можно обвинить даже человека, управляющего автомобилем со скоростью 0 кмч, об которого ударился идущий пешеход. Думается что нам нужно добиваться отмены данной нормы. В законе должно быть чётко - до такой скорости ехал - прав, быстрее - неправ. А как сейчас - захотел "эксперт" - обвинил тебя, не захотел - не обвинил. А может быть всё зависит от степени заинтересованности?