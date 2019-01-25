Новый поселок строится в селе Павловск Павловского района, где будут проживать сотрудники Павловского ДОКа. Это около 70 семей. Всего проект включает 24 дома, в том числе 2 многоквартирных, 6 таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью 100-200 кв. м, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта.

Жилье построят из экологичного материала – клееного бруса, собственное производство которого находится в с. Топчихе Топчихинского района ("Содружество"). Инженеры проектировали дома с учетом современных решений. Например, в 12-квартирном доме предусмотрено три вида планировок: однокомнатные площадью 44 кв. м, двухкомнатные – 54 и 55,5 кв. м. В квартирах большие портальные окна (от пола до потолка), балкон либо терраса, совмещенная кухня-гостиная, высокие потолки и просторные санузлы. Детали первого домокомплекта уже находятся на участке будущей застройки. К концу марта жилой объект будет возведен "под крышу".

– Мы заинтересованы в привлечении молодых перспективных специалистов в области деревообработки, производства плит МДФ. Преимущество у жителей Алтайского края с соответствующим образованием и опытом. Рассматриваются кандидатуры из других регионов страны. Мы делаем ставку на квалифицированные кадры, так как комбинат будет производить продукцию высокого качества, – подчеркнул исполнительный директор Павловского ДОКа Владимир Галичин.

Напомним, в марте к запуску готовится новый промышленный объект – Павловский ДОК. На комбинате будут работать 191 человек. ДОК полностью автоматизирован и соответствует критериям индустрии 4.0. Процессом производства управляет искусственный интеллект. Комбинат будет работать круглосуточно, 330 дней в году. Строительство находится на стадии завершения. Идут электротехнические и пусконаладочные работы. Основная продукция – плиты МДФ. Сырье – щепа, опилки, низкосортная древесина.

Подчеркнем, строительство жилья для сотрудников – часть социальной политики компании, направленной на создание комфортных условий для труда и жизни специалистов лесной отрасли.