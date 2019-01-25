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Россиян заставят за 100 рублей регистрировать все устройства с выходом в Сеть

, ИА "Амител"
Регистрировать придется все – от мобильных телефонов до счетчиков ЖКХ, передающих данные
Фонарики регистрировать не придется, если они не выходят в интернет / Фото: noyabrsk24.ru

Фонарики регистрировать не придется, если они не выходят в интернет / Фото: noyabrsk24.ru

Сенаторы предложили с 1 февраля 2020 года ввести в России платную регистрацию по IMEI и другим заводским номерам всех устройств с выходом в интернет, пишет РБК со ссылкой на законопроект.

По мнению авторов законопроекта, регистрация по заводскому коду должна решить проблему кражи мобильных устройств, ввоза контрафактных телефонов и помочь идентифицировать устройства, которые используются террористами.

Согласно инициативе, регистрировать придется почти все – от мобильных телефонов и ноутбуков до счетчиков ЖКХ, которые сами передают данные. Документ разработала первый замглавы комитета Совета федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова с группой парламентариев. В ближайшее время проект планируется внести в Госдуму.

Зарегистрировать телефон должен будет импортер или производитель, это будет включаться в окончательную стоимость товара. Самостоятельно физлицам придется оплачивать регистрацию, если они купили товар за границей.

Отмечается, что регистрация устройства не превысит 100 руб.

Незарегистрированные новые устройства операторы сотовой связи должны будут заблокировать, но прежде предупредить владельца. Телефоны и гаджеты, которые уже используются, попадут под "амнистию" на три-пять лет.

"Обсуждается возможность распространения этого правила на все устройства, в том числе датчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые, так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера", – заявила Бокова.

Под действие закона не попадут въезжающие в Россию иностранцы, которые пользуются сим-картами зарубежных операторов.

Ранее экспертный совет при правительстве предложил поправки в КоАП, которые вводят штрафы за подделку IMEI. Для физлиц штрафы могут составить 3-4 тыс. руб., для должностных – 15-30 тыс. руб., для юридических – 60-100 тыс. руб.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

25.01.2019 15:16
Злобная бабка

- С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки: за простой дождь- 100 лир, за проливной дождь – 200 лир, за дождь с громом и молнией – 300 лир.

«Приключений Чиполлино» Дж.Родари

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25.01.2019 15:17
- гость -

Закройте двери в дурдоме, от туда все больные в госдуру сбежали!

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25.01.2019 15:22
iOne

Очень хотелось бы увидеть статистику с цифрами поиманых террористов и прочих редисок. Благодаря запрету тонировки, блокировке "телеграмм" и прочих шедевров законотворчества

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