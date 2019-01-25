1,18 млрд рублей вложат в производство элитных сыров на Алтае

В компании рассчитывают, что модернизация позволит удвоить производство сыра / Фото: Антон Федотов (altairegion22.ru)Гендиректор "Киприно" Денис Зюзин анонсировал крупные инвестиции в строительство нового цеха по производству элитных сыров, сообщают в правительстве Алтайского края. Это произошло во время визита губернатора Виктора Томенко в Троицкий район.

Руководитель компании рассказал, что начиная с конца 2017 года ведется модернизация, направленная на рост производственных мощностей.

Наибольшая сумма вкладывается в возведение сыродельного цеха, который сможет перерабатывать 120 тонн молока в сутки и сырохранилище, где сыр будет созревать до полугода.

К настоящему моменту проект реализован примерно наполовину. Запуск цеха запланирован на сентябрь текущего года. В компании рассчитывают, что эта мера позволит удвоить производство сыра.

Новое оборудование, по словам технического директора предприятия Николая Медведева, впервые завезено в Россию. Это позволит выпускать сыры (в том числе твердых сортов) с высокими потребительскими свойствами.