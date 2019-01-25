Морозы под -40 градусов обрушатся на Алтайский край в самом начале будущей недели, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Существенно в крае похолодает уже на этих выходных. Так, в ночь на субботу в регионе температура упадет до -25...-30 градусов. Днем 26 января будет -5...-10 градусов, в восточных районах до -15 градусов.

Местами возможен снег, метели. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. В Барнауле будет без осадков.

В ночь на воскресенье, 27 января, температура воздуха составит -10...-15 градусов, местами -18...-23 градуса. Любопытно, что дневные температуры также составят -10…-15, а местами будет 18…-23 с дальнейшим похолоданием в течение дня. В дневное время на большей части региона прогнозируют осадки.

В итоге в ночь на понедельник, 28 января, как ожидается, столбики термометров опустятся до -25...-30 градусов, а местами похолодает до -32...-37 градусов.

Днем в первый день следующей недели будет холодно – температура составит -20...-25 градусов. Осадков не ожидается.