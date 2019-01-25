Следственный комитет начал проверку информации о том, что дети из Новоалтайска, не имея возможности добираться до школы на автобусе, вынуждены ходить на учебу по опасному пути.

Как сообщили в региональном управлении СКР, по словам горожан, рискуя жизнью, школьники пролезают под грузовыми вагонами у железнодорожной станции, а также идут по аварийному мосту через реку, который в период паводка уходит под воду.

"Неоднократные обращения родителей в администрацию муниципального образования остаются без ответа", – добавляют в ведомстве.

В ходе проверки правоохранители выяснят причины и условия, по которым дети ежедневно подвергают свою жизнь опасности, а также дадут оценку бездействию должностных лиц администрации Новоалтайска.